Kinderen Scharnegoutum dolenthousiast over brandweer

Scharnegoutum – Wekenlang hadden ze uitgezien naar dit moment, de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool Op`e Hichte in Scharnegoutum. Op woensdag 28 juni was het dan zover.

4 mannen van de vrijwillige brandweer van Sneek, Teun, Martin, Jan en Pieter, kwamen er speciaal voor naar school in de brandweerauto en in vol ornaat. Na een bijzondere les in school, waar de mannen geen enkele moeite hadden de aandacht van de kinderen vast te houden, en de kinderen op de vele vragen van de heren vaak zonder enige moeite het antwoord wisten te geven, werd een demonstratie met de spuitwagen gegeven op het schoolplein.

Natuurlijk was de afgelopen dagen in de klas al veel verteld over het werk van de brandweer, maar nu konden ze het echt beleven. Al eerder was het lokaal omgetoverd tot een heuse brandweerkazerne en was er een ‘brandweermeneer’ om te vertellen over zijn werk .

Nu mochten de kinderen in de brandweerauto plaatsnemen en zelf de kraan van de brandspuit openen en een denkbeeldige brand blussen. Dat ze dat geweldig leuk vonden was duidelijk te zien. Natuurlijk vertelden de heren uitgebreid over alle hulpmiddelen die ze bij hun brandweerpakken meedragen, o.a. hoe hun luchtmasker te gebruiken omdat het gevaarlijk is rook in te ademen. De kinderen weten inmiddels ook precies hoe een brand te melden bij de centrale van de brandweer.

Een onvergetelijke morgen voor deze kinderen die ze ongetwijfeld niet meer zullen vergeten. Aan hun gezichten viel af te lezen hoe veel indruk het allemaal op hen maakte.