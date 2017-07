Expo Miedema en Kaspersma bij Sis it Mar in Sneek

Sneek – Liana Miedema exposeert in de maanden juli en augustus bij Sis it Mar, gevestigd op het hoekje van het Kleinzand en de Jousterkade in Sneek. Mauve-Lab is al bijna één van de vaste exposanten bij Sis it mar, daarom is het des te verrassender om de nieuwe werken met vilt & ecoprint te mogen aanschouwen.

Haar werkstukken zijn mode en woonaccessoires. Dus jurken, rokjes, shawls, vesten, maar ook krukjes, wandpanelen, kussens & windlichten. Ze werkt ook veel in opdracht. Tijdens de expositie zal er op verschillende tijden demonstraties van het vilten of ecoprinten zijn. Ook kunt u zich opgeven voor workshops nog voor deze zomer of alvast voor de winterperiode. De voorbeelden zijn aanwezig.

Als gastexposant zal Cees Kaspersma ook zijn werk tentoonstellen. Cees heeft zijn eigen galerie in Winsum aan de Skyldummerreed. Cees schildert voornamelijk paarden, landschappen & naakten. Hij zal ook op bepaalde data aanwezig zijn. Wees welkom voor meer informatie.

De grote etalage zijn 24/7 te bewonderen. Liana en Kees doen zelf de deur open op; vrijdag van 11:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.

Voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen verwijst Liana naar haar eigen site en facbookpagina.

Kijk voor meer informatie op www.mauve-lab.com of www.ceeskaspersma.nl