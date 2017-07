AB Vakwerk haalt Bart Mol, Jorjan Jorritsma en Italiaans toptalent

SNEEK – AB Vakwerk Schaatsteam heeft Bart Mol, Jorjan Jorritsma en de Italiaan Daniël Niero aangetrokken. Eerder versterkte het team zich al met Frank Vreugdenhil en Willem Hoolwerf. AB Vakwerk, dat met Gary Hekman een veelwinnaar in huis heeft, wil komende winter dominanter worden.

Mol (Wognum) werd vorig jaar tweede op de Alternatieve Elfstedentocht en verliet na drie jaar Bouw & Techniek om verder te kunnen groeien. ,,Ik ben al vaak tweede en derde geweest, het is eigenlijk tijd voor een overwinning. Bij AB Vakwerk zit ik in een team met winnaars en bij een coach die het tactisch goed heeft staan. Ik heb me de laatste jaren goed ontwikkeld en denk dat ik hier weer nieuwe dingen kan leren.”

Jonge talenten

Jorjan Jorritsma (Appelscha) en de Italiaan Daniël Niero zijn jonge talenten, met dat verschil dat Jorritsma van kinds af aan op de ijzers staat en Niero pas twee jaar. De Italiaan werd al wel vier keer wereldkampioen op skeelers, waar hij geldt als grootste belofte in zijn generatie. ,,Maar ik droom altijd al van de Olympische Spelen. Daarom ben ik gaan schaatsen. En bij AB Vakwerk wil ik sterker worden en waarom zou ik geen wedstrijd kunnen winnen?” Niero won vorige winter, na een paar weken schaatsen, al een wedstrijd in de beloftencompetitie. Een week later werd hij prompt derde in Haarlem in de Topdivisie. ,,Of de Olympische Spelen van deze winter al haalbaar zijn, weet ik niet. Maar zeg nooit ‘nooit’”.

Voor Jorritsma geldt dat hij na een veelbelovende periode in de jeugd, met brons op de WK junioren, een tijd lang kampte met fysieke ongemakken. De afgelopen seizoenen werkte hij zich stabiel op, met top tien klasseringen op natuurijs tot gevolg. ,,Dat is ook mijn doel, om op natuurijs te pieken en een wedstrijd op mijn naam te kunnen schrijven.”

Meer schaatsend vermogen

Naast Mol, Jorritsma en Niero heeft AB Vakwerk Gary Hekman, Frank Vreugdehil, Willem Hoolwerf, Rick Smit, Sam Boon en Christiaan Hoekstra onder contract staan. Teammanager Teun Breedijk maakt daarmee gebruik van een nieuwe regel van de KNSB, waarbij ploegen uit de Topdivisie een opleidingsteam mogen opstellen. Coach Roy Boeve is tevreden over wat er nu staat: ,,Ik denk dat we in de breedte behoorlijk sterker zijn geworden, iets waar het vorig jaar aan ontbrak. We hebben veel meer schaatsend vermogen gekregen.”

AB Vakwerk-directeur Hylke van der Veen is blij met de nieuwe aanwinsten en de dynamiek die zij meebrengen naar het team. ,,Bij AB Vakwerk geloven we in groei. Met Bart, Jorjan en Daniël hebben we drie sterke nieuwe mannen binnengehaald die ons team en de andere rijders individueel nog beter kunnen maken.”

Bij de foto: De nieuwe aanwinsten Bart Mol (links) en Jorjan Jorritsma van AB Vakwerk Schaatsteam (Persfoto Timsimaging)