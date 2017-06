Sneker Weerman: Morgen eerst regen, later droog

Sneek – Vandaag wat zon, ook bewolking en is er kans op een bui. De wind west tot noordwest, neemt vanmiddag toe tot matig, later op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig. De temperatuur komt in de stad op een 21 graden uit.

Een regengebied ten noorden van de Wadden, trekt komende avond naar het zuiden en brengt ons dan weer regen. Er volgt een regenachtige avond en nacht. Dit gebied trekt in de morgen naar het zuiden, in de middag volgen vanuit het noordwesten opklaringen en wordt het nog een 20 graden. Voor alle buitenactiviteiten is het morgen eerst even afzien, in de middag het betere weer.

De wind blaast uit het noordwesten, matig, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig, in de middag wat afnemend.

Zondag hebben we het betere weer van Nederland. Het is wisselend bewolkt, kans op een bui is klein. Wind noordwest tot west, matig, temperatuur 19 graden. Maandag opklaringen, kleine kans op een buitje, 20 graden bij een zwakke tot matige west tot noordwestenwind.