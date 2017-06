TopenTwel blij gemaakt met een dooie mus?

TopenTwel – Teleurgesteld is dinsdagavond in de bestuursvergadering van Dorpsbelang Top en Twel gereageerd op de brief van minister Kamp aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister onder andere in op de motie van de Kamerleden Smaling en Mulder die tijdens het mijnbouwdebat van 15 feb 2017 deze belangrijke motie samen hebben ingediend.

In dit debat heeft ministers Kamp de motie ontraden aan de Kamer, maar tijdens de stemming van 21 februari werd de motie over het inzetten van tiltmeters bij de gaswinning in Oppenhuizen met een ruime meerderheid aangenomen.

Dorpsbelang Top en Twel ervoer deze door de Tweede Kamerbreed aangenomen motie als grote en belangrijke toevoeging op de al eerder toegezegde representatieve nulmeting. Hierop volgde dat op 2 maart wederom een motie werd aangenomen in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân.

Het college kreeg de opdracht van haar raad om zich niet alleen sterk te maken voor de dorpen Top en Twel, maar zich ook in te zetten voor tiltmeters in een deel van Sneek.

Helaas blijkt nu uit de brief van minister Kamp aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat we naar alle waarschijnlijkheid blij zijn gemaakt met een dooie mus. De minister schijft namelijk “Ik kan dus zonder dergelijke inhoudelijke onderbouwing niet een specifiek meetinstrument eisen in een specifiek geval.”

Dit kan de minister niet omdat hij bij besluiten over gaswinning advies vraagt bij de Technische commissie bodembeweging en het Staatstoezicht op de Mijnen. Beide partijen hebben aangegeven dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is en de bodem niet meer dan 2 cm zal zakken. Dus adviseren zij geen extra meetinstrument in te zetten. Volgens Dorpsbelang wordt nu precies de vinger op de zere plek gelegd. Deze twee adviesorganen hebben en geven de minister ook advies in Groningen, we weten wat daar is gebeurd. Plus het feit dat men stelt dat de kans op een aardbeving verwaarloosbaar is en de veronderstelde minimale zakking van 2 cm gebaseerd is op gegevens uit 1972.

Erg jammer dat de minister nu de motie naast zich neer lijkt te leggen en meer waarde hecht aan een adviesorgaan dat achter de feiten aan lijkt te lopen dan de mening van een democratisch gekozen Tweede kamer. (103 voor 47 tegen)

Gelukkig heeft Dorpsbelang de afgelopen 2 ½ jaar contacten opgedaan in Den Haag. Deze contacten zullen nu weer worden gevraagd om zich nogmaals in te zetten voor ons mooie Tweelingdorp.

Tsjerk Bouwhuisnamens Dorpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga