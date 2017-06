Koos Nederhoed fluit World Grand Prix Volleybal Argentinië

IJlst – Internationaal volleyscheidsrechter Koos Nederhoed is door de FIVB wederom aangewezen voor de World Grand Prix. Zijn fluitoptreden voert de IJlster van 4 juli t/m 11 juli ditmaal naar Argentinië waar in Neuquen de ploegen van Canada, Polen, Argentinië en Kroatië proberen promotie af te dwingen naar de eerste groep van dit prestigieuze damesevenement.

De docent aan de Friese Poort in Sneek is voor de achtste maal in successie genomineerd voor de World Grand Prix hetgeen hem tot volle tevredenheid stemt. “ Het aantal Europese scheidsrechters dat wordt aangewezen voor dergelijke toernooien slinkt met de jaren, dus ik mag me gelukkig prijzen dat ik blijkbaar er aardig op sta”, aldus de arbiter die vorig jaar de finale van de World Leaque in Frankfurt floot en onlangs in Montreux nog aanwezig was.

Zuid–Amerika is voor Koos Nederhoed nog onbekend terrein, want de meeste nominaties voerden hem naar de Aziatische werelden. “Dit continent stond nog niet op mijn palmares en ik ben er heel blij mee”. De referee wacht een vliegreis van ruim 20 uren met een tijdsverschil van vijf uren en een overstap in de Argentijnse hoofdstad. Daarnaast is het in Neuqeun – op ruim twee uren vliegen van Buenos Aires – op dit moment winter. “Dat is even wat minder, maar dat mag de pret niet drukken”, aldus de enige FIVB-scheidsrechter die Nederland thans nog kent.