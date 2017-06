Groningse cabaretier Arno van der Heyden pakt Heeg in

Heeg – Het was een regenachtige zaterdag op 24 juni. En de vierde voorstelling van Theater aan het Water in Heeg. Cabaretier Arno van der Heyden en pianist Bas Mulder waren te gast in de sfeervolle historische friese tjotter jachtwerf van Pier Piersma en pakten de bezoekers helemaal in. Niet met Heksenjacht maar met muzikaal cabaret van hoog niveau.

Eerst varen met de Grey Lady over de prachtige poelen van Heeg, aansluitend een heerlijke heksenpot gegeten bij restaurant Puur Genieten. De voorstelling startte om 20:30 uur. Arno nam ons mee; liedjes over zijn stad Groningen, een ode aan de Deux Cheveux en gekscherende grappen en liedjes over mensen die niet deugen. Wat is er veel gelachen, gegierd en gezongen. Afgesloten met een staande ovatie! Anne-Gryt en Sietske, een jong muzikaal duo uit Heeg, speelden naderhand allerlei klassiekers en rond middernacht was dit gezellige feestje afgelopen. Wederom een heerlijke avond in Heeg.

Vrijdag 7 juli a.s. is de volgende Theater aan het Water. Aanstormend talent in de cabaretwereld, maar vooral een hele leuke, originele vrouw, Natalie Baartman, is voor de tweede keer te gast bij Theater aan het Water en zal een vurige voorstelling geven van een ontembare vrouw op vredesdrift. Voest! Zij is een landelijke bekendheid aan het worden en boekt groots succes met haar nieuwste voorstelling in de theaters van Nederland. Toch vind ze het te leuk om weer in Heeg te komen optreden. Kleinschalig, intiem en een prachtig decor in de historische werf van Piersma. Dit laat zij niet aan zich voorbij gaan.

Na afloop van de voorstelling is er weer live muziek. Dit keer Katie Koss met haar band. Winnaars van de Kleine Prijs van Fryslân 2017. Zorg dat je er bij bent en reserveer snel via www.theateraanhetwater.nl