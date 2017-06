Restauratie schilderij Modelspoormuseum Sneek live te volgen

Sneek – Drie panelen groot was de schenking uit Hoek van Holland aan het Spoorwegmuseum in Sneek. Een mooie aanwinst voor het modelspoormuseum, maar wel met wat beschadigingen. Kunstschilder en oud-docent Geert Frijlink uit Havelte is de uitdaging aangegaan. Vrijdagmiddag 30 juni is zijn restauratie live te zien in het museum in Sneek.

Het grote schilderij is gemaakt voor het Gemeente Museum van Maassluis voor een tentoonstelling over 100 jaar spoorwegen in Maassluis. De afbeelding stelt voor, Amsterdam, station d’Eenhonderd Roe in 1839, aan De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Haarlem. Station d’Eenhonderd Roe was samen met het toenmalige station van Haarlem het eerste treinstation van Nederland, maar beide zijn al lang verdwenen.

Het station d’Eenhonderd Roe lag net buiten Amsterdam, op een afstand van honderd roeden (bijna vierhonderd meter) ten westen van de Haarlemmerpoort. Het schilderij is geschonken door Modelspoor vereniging De Hoekse Lijn uit Hoek van Holland. Vrijdag 30 juni is de restauratie vanaf 13 uur te volgen in het museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Restaurateur Geert Frijlink aan het werk