Column Van Schuppen: “Mensen kijken toch net even langer naar me..”

Een wijnvlek is een aangeboren, onschuldige vaatafwijking, die zich kenmerkt door sterk verwijde bloedvaatjes in de huid. We hebben het niet over couperose, enkele rode zichtbare vaatjes, maar meer een rood/paarse vlek. Deze kan klein zijn maar ook een kwart van het gelaat bedekken. 0,1 – 2% van de pasgeborenen heeft een wijnvlek. Niet te verwarren met een hemangioom want die verdwijnt in de regel spontaan weer!

Mijn cliënt was er wat laconiek onder. De vlek had hij al 48 jaar en en hij vond het eigenlijk niet zo erg. Toch wilde hij kijken wat we voor hem zouden kunnen betekenen. Toen we de eerste vaatlaser behandeling hadden gedaan, zag hij nog niet zoveel verschil. Na de derde keer haalde ik echter “een andere man” uit de wachtkamer. Daar stond m’n cliënt; rechtop, me recht aankijkend met een totaal andere uitstraling! Deze man kwam veel zelfverzekerder over. Hij gaf bescheiden aan, nu toch wel duidelijk verschil te zien. Prachtig om dat aan iemand te kunnen geven!

Sommige mensen hebben nog nooit wat gedaan aan hun wijnvlek, anderen zijn het hele land doorgereden en zijn tig keer gelaserd. Ik beloof geen totale verdwijning van een wijnvlek, maar ik kan na 1 flits met onze vaatlaser zeggen of ik nog verbetering kan geven of niet. En dan heb ik nog niet eens geschreven over wat voor soort prachtige medische camouflagemiddelen er zijn, om dat laatste beetje te maskeren.

Egaliteit in het gezicht geeft evenwicht. Dan blijf je net iets langer voor de spiegel staan, uit tevredenheid!

Patrice van Schuppen – www.vanschuppenhuidtherapie.nl