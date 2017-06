Column Praktijk Bogaard juni 2017

Ieder z’n eigen rugzak

Tjitske en Maarten zitten voor de derde keer samen bij mij in de spreekkamer. Er lijkt zich een herhaling van de eerste twee gesprekken aan te dienen. Tijdens deze gesprekken beschuldigde Tjitske Maarten ervan, dat hij aanhoudend met andere vrouwen flirt en verwijt Maarten op zijn beurt Tjitske, dat ze achterdochtig is en hem niets gunt.

Tijdens mijn werk als relatietherapeut kom ik vaak partners tegen die elkaar proberen te veranderen. Of die de ander willen verleiden tot het (tijdelijk) dragen van hun rugzak.

Mijn werk begint pas echt wanneer beide partners bereid zijn om te kijken naar waar hun strijd daadwerkelijk over gaat. Dus naar wat niet gezegd maar wel bedoeld wordt! Tjitske haar beschuldiging zou bijvoorbeeld kunnen betekenen ‘heb je wel genoeg aan mij’ of ‘wil je daadwerkelijk voor mij gaan?’ En achter Maartens verwijt zou een angst voor controle of wantrouwen kunnen zitten.

Over verandermissies van cliënten ben ik altijd vrij duidelijk; het karakter van de ander verander je niet. Waar wel aan gewerkt kan worden is investeren in naar elkaar luisteren, zich in de ander inleven, duidelijk zijn over wat je wenst en nodig hebt, je afvragen wat de ander wenst en of je bereid bent daarin te investeren?

Ik vraag beide wat hun grootste angst is in de relatie met de ander?

Er volgt een lange stilte.

Daarna begint Tjitske. Ze blijkt een dochter van gescheiden ouders te zijn. Haar vader hield er een tweede vrouw op na met wie hij twee kinderen heeft. Tjitske draagt de angst met zich mee dat ook zij wellicht niet genoeg zou zijn voor haar partner. Deze angst maakt haar erg alert op kleine signalen, die op bedrog zouden kunnen wijzen. Maarten is opgegroeid in een gezin met een overbezorgde moeder, die hem dicht op de huid zat. Hij had ruimte nodig toen hij uit huis ging. Hij is langere tijd vrijgezel geweest, heeft een grote vriendenkring en een aantal hobby’s waar hij van geniet. Hij is echter heel blij met Tjitske en wil haar absoluut niet kwijt.

Door goed naar elkaar te luisteren en je beide in te leven in hoe het voor de ander moet zijn, lukt het vaak beter om dingen te plaatsen en minder persoonlijk te nemen en dus om rekening met elkaar te houden.

Wat belangrijk is voor Tjitske en Maarten om zich te realiseren, is dat ze beide hun eigen rugzakje met persoonlijke bagage hebben. Deze kan de ander niet voor je dragen. Maar elkaar steunen kan wel.

Hoe? Vraag het aan je partner.



