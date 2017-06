Column: De Van Haersma Buma is een drietalige Kanjerschool

De Van Haersma Buma School uit Jutrijp-Hommerts profileert zich zelf als ‘Kanjerschool’ én als een van de eerste scholen in Friesland die het certificaat ‘Trijetalige Skoalle’ draagt. Directeur Seerp Rijpkema, hij is ook directeur van ‘De Twatine’ in Gauw, vertelt eerst wat een ‘Kanjerschool’ is en laat vervolgens het belang weten van meertalig onderwijs.

Kanjerschool

“Een Kanjerschool betekent dat wij allemaal kanjers zijn en dat we elkaar kanjers vinden. We waarderen elkaar en proberen elkaar te helpen waar nodig is. We geven elkaar zelfvertrouwen. Als iemand heel goed is in bijvoorbeeld voorlezen, dan mag hij of zij dat doen en gaan de anderen er om heen zitten en luisteren. Blinkt iemand uit in het timmeren van een bootje, dan mogen anderen dat zien en misschien stimuleert dat wel tot een houding van ‘dat zou ik ook wel eens willen proberen’. Wij noemen dat het verspreiden van talenten. Je mag ‘Kanjerschool’ ook ‘Talentenschool’ noemen.”

Een ander speerpunt is het ‘trijetalich onderwijs’ dat op de Van Haersma Buma School wordt gegeven. Het Nederlands, het Fries en het Engels neemt sinds jaar en dag een belangrijke plaats in op de VHB-school.

Drietalige school

“Nog altijd heb ik diep respect voor Joop de Boer, die aan het begin van deze eeuw als toenmalig directeur van de VHB-school al inzag dat meertalig onderwijs heel belangrijk was voor de ontwikkeling van kinderen. Hij is toen met zijn team in het diepe gesprongen, met niets begonnen en heeft het drietalig onderwijs mee ontwikkelt. Nu weten we inmiddels dat meertalig onderwijs alleen maar goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Het geeft niet alleen taalrijkdom, maar het versterkt ook hun ontwikkeling in communicatie. Dat het drietalig onderwijs in o.a. Jutrijp-Hommerts begonnen is, stemt ons nog altijd trots. We zijn binnen onderwijskoepel Palludara met ‘De Twatine’ uit Gauw, de enige gecertificeerde meertalige school.”

Sportief schoolplein

Op de Van Haersma Buma school is een leerling-panel actief die drie keer per jaar met Rijpkema om de tafel zit om verschillende dingen over ‘hun’ school te bepraten. Die praatsessies hebben er toe geleid dat er een heel nieuw schoolplein gerealiseerd is.

“De kinderen vonden dat het schoolplein beter kon, er zat voor hen te weinig uitdaging in. We hebben n.a.v. van wat de kinderen naar voren gebracht hebben een ouderavond georganiseerd waarbij ‘de ontwikkeling van het schoolplein’ centraal stond. Dat heeft geresulteerd in een fantastische upgrade van het plein. Ouders zijn op die avond in groepjes uiteen gegaan en hebben met elkaar tekeningen gemaakt van hoe het ideale plein er uit zou moeten zien. Met de ontwerpen van de kinderen is er een heel sportief plein ontwikkeld. We hebben nu zelfs een klimmuur, een verkeersplein en een prima verbinding met het speelterrein naast het Dorpshuis. De pleincommissie onder leiding van Ciska van der Veer heeft bovendien weten te bewerkstelligen met hulp van plaatselijke ondernemers dat het plein er nu fantastisch bij ligt. We hebben voor €12.000 aan subsidies bij elkaar gehaald, maar er is wel voor wel €30.000 geïnvesteerd!”