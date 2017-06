Workum – Op 30 juni, 1 en 2 juli vindt voor de zevende keer op rij het Welkom in Workum weekend plaats. Het wordt weer een goed gevuld weekend met activiteiten voor jong en oud.

De aftrap is in Nij Mariënacker. Dit jaar met om 15.00 uur een klassiek concert van pianiste Heleen Vegter en sopraan Ingrid Nugteren. Daarnaast keert het Beachfestival weer terug met op de vrijdag een volleybal clinic voor de jeugd en op de zaterdag een beachvolleybal toernooi. Na de beachvolleybal clinic vindt er de vrijdagavond om 19.30 uur een bootcampclinic plaats in het zand op de merk. Op zaterdagavond is er weer de wielerronde en op de zondag de Loop door Workum.

Foto Piety Bouma

Ook kan men de zaterdagmiddag weer een kijkje nemen in de toren van Workum met ieder half uur een ‘Toer yn ‘e Toer’. Op de zaterdagmiddag is er Op ‘e hoek fan ‘e stal een kindermiddag met een excursie van de Jeugdvogelwacht en Oeps activiteiten.

Op de zondag is er weer een F&F sportdemonstratie karate en organiseert de Protestantste Gemeente Workum een speciale kerkdienst in het kader van 12,5 jarig jubileum.

Foto www.workum.nl

Nieuwe onderdelen

Geheel nieuw is het Drijf-in concert in de nieuwe passantenhaven nabij de Begine. Geen botenparade dit jaar, maar iedereen is welkom om vanaf 19.00 uur met eigen bootje de nieuwe passantenhaven achter de St. Getrudiskerk in te drijven. ’s Middags vinden er vanaf 16.00 uur diverse activiteiten plaats, zoals suppen, zwemmen, zakslaan en muziek. Voor de kinderen is er een kids SUPrace, daarna is er voor volwassenen een SUP sprint van 500m en een SUP race van 5 km. Tussen het programma van het suppen door is er een vrije slag zwemwedstrijd van 100 meter in de Dolte. De minimale leeftijd bij het zwemmen is 10 jaar en uiteraard in bezit van zwemdiploma A en B. Om 19.00 uur begint het zakslaan. Om 20.00 uur start de muziek met de band Zachte berm en DJ Ekke. Er zijn foodtrucks aanwezig, dus men kan tussen het middag- en avondprogramma blijven. ’s Avonds is de bar ook geopend.

Ook een nieuw onderdeel is de straatklinker hardloop sprint. Deze sprint van 100 meter start in de Begine en eindigt op de Merk. Altijd al willen weten hoeveel sneller Dafne Schippers dan jou is op de 100 meter? Zondagmiddag 2 juli heb je de kans! De deelnemers aan de 4 mijl kunnen het meepikken in hun warming-up, maar het is ook mogelijk alleen de sprint te doen. Het weekend sluit af met straatkaatsen bij Noardeinde.