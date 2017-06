Theaterspektakel Baltic Festival IJlst krijgt vervolg

IJLst – Op 15 juli is het ‘Hot town summer in the city’ in Elfstedenstad IJlst. Dan zijn het de flowerpowerkleuren die de boventoon voeren in het stadje onder de rook van Sneek. Een waar hippiefestival brengt festivalgangers terug naar de jaren ’60 en ’70. Tijdens het Baltic Festival treden onder andere DJ Marcel, The Beatles Sessions en de Baltic Blues Band op. Ook zangeressen Janneke Brakels en Dominique Rombouts, die vorig jaar schitterden op het Baltic Blues podium, laten hun warme klanken horen.

Theaterspektakel krijgt vervolg

“Het enthousiasme van het publiek en de medewerkers van theaterproductie De Baltic Blues (2016) was de aanleiding voor de initiatiefnemers* om het Baltic Festival te organiseren”, aldus Cees Zysling. Cees is eigenaar van het Baltic terrein aan de Iendrachtwei in IJlst en tevens de broer van Ypy Zysling, regisseur van het theaterspektakel van vorig jaar. Ypy: “Dat het theaterstuk op deze manier een vervolg krijgt had ik nooit verwacht. IJlst is in vervoering gebracht door de hippiesferen. Ik verwacht dat kleurrijke festivalgangers zich nu al verheugen op een lange zwoele zomeravond die, net als toen, nooit meer voorbij zal gaan”.

Foodtrucks en verklede ferstivalgangers

Op het terrein staan diverse foodtrucks midden in het weidse flowerpowerlandschap. De festivalgangers worden uitgedaagd om hun mooiste hippiepak uit de kast te halen. Er is een prijs voor de best verklede bezoeker. Verkleden is overigens niet verplicht.

Kaartverkoop en informatie

Meer informatie staat op www.muziektheaterijlst.nl/balticfestival. Daarop zijn ook de tickets verkrijgbaar.

Foto Archief Baltic Blues 2016