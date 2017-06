Bogerman Sneek verdedigt titel op NK Young Solar Challenge

Sneek – Op zaterdag 1 juli 2017, de start vindt plaats tussen 7:30 en 9:30 uur in Oosterwolde en de finish in Appelscha, worden de laatste races van dit seizoen voor het NK Young Solar Challenge georganiseerd. Landelijk doen 24 teams mee aan dit spektakel waar met zelfgebouwde, op zonne-energie aangedreven boten tegen elkaar strijden om de felbegeerde titel. Het team van csg Bogerman Sneek heeft bij de laatste races in Lelystad de leiding in het algemeen klassement overgenomen.

Team csg Bogerman

Het team van csg Bogerman Sneek is nu in het bezit van de “leader”-vlag, vergelijkbaar met de gele trui in de Tour de France, welke altijd overgedragen wordt aan de huidige leider van het algemeen klassement. De leerlingen van het technasium hebben hun succes te danken aan onder meer een zelfgemaakte motorplank die zij als enige bij hun boot ingebouwd hebben. Dankzij de geweldige samenwerking binnen het team zijn er veel innovatieve ideeën naar voren gebracht en waar mogelijk toegepast. Zo is er een ingenieus systeem bedacht voor het lossen, wat het team een hoop kopzorgen scheelt. Een trailer laat de boot zeer snel en onbeschadigd te water met behulp van matten die het gewicht evenredig verdelen tijdens het lossen.

Young Solar Challenge

De Young Solar Challenge, bedoeld voor de leeftijden van 14-17 jaar, is het jongere broertje van het wereldwijd bekende Solar Sport One. De Solar Sport One is het WK waaraan landen van over de hele wereld mee doen. De gedachte achter de Young Solar Challenge is de jongeren in contact te brengen met techniek, innovatie en duurzaamheid. Via een sprint en een lange afstandswedstrijd wordt een uitdaging gegeven waarbij teamwork, tactiek en techniek op de proef worden gesteld.

Dagindeling “Young Emotion Oosterwolde”

Zaterdag 1 juli beginnen de deelnemers eerst aan de “endurance race”. Deze race start in Oosterwolde en eindigt in Appelscha, waar op dat moment ook het evenement Emotiondag Appelscha 2017 wordt gehouden. Dit is in tegenstelling tot eerdere races waar een rondje wordt gevaren. Tijdens de race stuiten zij tevens op de uitdaging twee sluizen te moeten passeren. Na een rustmoment waarbij de accu’s opgeladen kunnen worden, sprinten de teams in een afvalronde tegen elkaar. De dag sluit af met de prijsuitreiking voor de dagwinnaar en de winnaars van het algemeen klassement.

Uitnodiging

Toeschouwers en fans zijn van harte welkom om het team van csg Bogerman Sneek de titel te zien verdedigen in het NK Young Solar Challenge te Oosterwolde bij aanvang van het NK tussen 7.30 en 9.30 uur bij het Stellingwerf College te Oosterwolde.