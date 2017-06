Bewindvoerder gunt iedereen een leven zonder financiële zorgen

Sneek – Deze week is bewindvoerder Richard Bosma gestart. Zijn onderneming draagt de naam Fizom Bosma. Richard zet zijn jarenlange ervaring op het gebied van financiën in voor mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. En dat in een periode dat armoedebestrijding, schulden en bewindvoerders dagelijks in het nieuws zijn.

Bewindvoering is een dienst voor mensen die problemen hebben met hun financiën. Dit kan door diverse redenen komen. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn of haar financiën te organiseren, kan bewind worden aangevraagd. ‘Het is mijn taak als bewindvoerder om voor rust en overzicht te zorgen’, zegt Richard Bosma. Hij controleert bijvoorbeeld of u voldoende inkomsten heeft en of uw inkomsten kloppen. Als bewindvoerder vraagt hij ook toeslagen aan en probeert te voorkomen dat de deurwaarder beslag op spullen legt. Ook de belastingaangifte valt onder bewindvoering.

‘Mijn kracht ligt in het klantcontact en de financiële kennis. Voor de andere zaken wordt ik ondersteund door Fizom. Daarom heb ik gekozen om franchisenemer te worden van Fizom’ gaat Richard Bosma enthousiast verder. Fizom staat voor Financiële Zorg op Maat en is een franchise organisatie bestaande uit verschillende bewindvoerders. Alle bewindvoerders zijn zelfstandig ondernemers en werken onder de paraplu van Fizom. ‘En dit heeft grote voordelen voor mijn klanten, zoals een goed geoliede machine en alle aandacht voor mijn klant’, stelt Richard Bosma. Doordat we allemaal zelfstandige ondernemers zijn, hebben wij een groot netwerk aan ondersteunende diensten. Denk aan voedselbanken, energieleveranciers, notarissen, maatschappelijk werkers enz.

Richard Bosma werkt vanuit Sneek en ziet het gebied Sneek – Leeuwarden als zijn werkgebied. Hij vindt het belangrijk om u en uw persoonlijke situatie goed te kennen. Hij is uw contactpersoon. ‘Ik zorg voor rust en overzicht, zodat mijn klanten weer zonder financiële zorgen van het leven kunnen genieten’, stelt Richard Bosma tot slot.