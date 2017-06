Streekboer Familie moet lokale boeren helpen

Sneek – Iedere dag stoppen er vijf tot zeven boeren met hun bedrijf als gevolg van intensivering van de landbouw en grootschaligheid. Consumenten worden meegesleurd van schandaal in schandaal en verandering uit de industrie lijkt er niet te komen. Om orde op zaken te stellen staat een delegatie van consumenten, chefs, politici, bloggers en boeren klaar om de voedselmarkt te veranderen. “De macht terug naar de boer en de consument” is de kreet, het is tijd voor een ware voedselrevolutie!

De verandering ligt bij lokaal voedsel, dat is waar initiatiefnemers Janco Heida (26), Thijs Riem Vis (26) en Sandra Ronde (27) en een groeiend aantal partijen in geloven. Twee jaar geleden startten de drie jonge ondernemers het initiatief De Streekboer. In twee jaar tijd wisten zij ruim 1500 consumenten en 75 lokale boeren in Friesland en Groningen met elkaar te verbinden. Door middel van fysieke verzamelpunten en een online platform werden meer dan 150.000 producten direct van boer naar consument gebracht. Dit was de eerste stap naar een nieuwe, eerlijke voedselmarkt. Inmiddels is het tijd voor de volgende stap, want de (nog) hele kleine lokale voedselmarkt staat klaar om een grote verandering teweeg te brengen.

In een oproep tot een lokale voedselrevolutie worden vanaf vandaag consumenten, chefs, bedrijven, boeren en organisaties gevraagd zich aan te sluiten bij de nieuwe Streekboer Familie. “Als genoeg consumenten en organisaties zich bij ons aansluiten kunnen we er samen voor zorgen dat in één jaar tijd de eerste 16 streekboeren een bestaansrecht krijgen uit de lokale voedselmarkt” aldus oprichter Heida. De familie wordt inmiddels ondersteund door 200 gezinnen, koks als Willem Schaafsma en Wilbert van der Kamp, de jongeren voedselbeweging SFYN en organisaties als o.a. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Gemeente Súdwest-Fryslân en Ouderenzorginstelling Patyna. Dat is een mooi begin. De Streekboer heeft op korte termijn ten minste 1500 familieleden nodig om de gezonde organisatie te ontwikkelen die dit grote doel kan waar maken.

De missie om 16 boerengezinnen een bestaan te geven uit een onafhankelijke, eerlijke voedselmarkt is iets wat nog niet eerder werd vertoond. Boerenbedrijf ‘Buurvrouw Durkje’ uit Vegelinsoord wordt het eerste project en moet groeien van 9 naar 21 koeien om met het gezin van het bedrijf te kunnen leven. “Daarvoor moet ik minstens 135 kilo kaas en 2700 liter dagzuivel per week verkopen” verteld de trotse Durkje. Met 1500 leden is dat een haalbaar doel volgens de Streekboer organisatie. “Als we kunnen aantonen dat boeren met een eerlijke prijs gewoon weer een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen, is dat het begin van een nieuw tijdperk.”

Om de voedselrevolutie te ontketenen starten de eerste deelnemers van de Streekboer Familie de komende week met de campagne #eatlocal. In deze campagne laten deelnemers van de familie zien wat zij doen om aan lokale producten te komen, hoe ze dit dagelijks ervaren en roepen ze hun omgeving op dit ook eens te gaan proberen. “Eerlijke verhalen vertellen uit het veld, dat is waar we op dit moment het verst mee kunnen komen”. Via social media, door middel van de #eatlocal, krijgen vele mensen zo te zien hoe anderen het ervaren om met lokale producten te werken. En natuurlijk worden ze uitgedaagd om het zelf ook eens te proberen.

Mensen die zich willen aansluiten bij de Streekboer Familie kunnen zich vanaf deze week aanmelden op www.destreekboer.nl/familie. Ook de #eatlocal campagne vind je terug op de website en is te volgen via de Facebook- en Twitterpagina van De Streekboer.