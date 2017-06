Fietsen in 2018 ook onderdeel van Mar-athon rond Sneek

Sneek – De organisatie van de ‘Mar-Athon rond Sneek en meer’ heeft het plan opgevat om in 2018 op de zondag een aansprekend fietsevenement te gaan organiseren rond Sneek en meer genaamd Mar-tour. Een toertocht voor de sportieve fietser met één tot en met vier keer de marathon afstand. Daarnaast een fietstocht speciaal voor het gezin over een kortere afstand rond het meer.

Met de start in Sneek en vier aantrekkelijke routes krijgen de deelnemers de gelegenheid om het gebied rond Sneek en meer ontdekken. De routes van 42, 84, 126 en 168 km gaan door het mooie landschap, de pittoreske dorpen en de historische steden van het Friese merengebied en Zuidwest Friesland. Het is de bedoeling dat er onderweg voor de deelnemers een heuse ‘challenge’ wordt ingebouwd in de vorm van een tijdrit over 4,2 km die individueel of als team kan worden aangegaan.

Ook de Mar-Tour zal worden omlijst met een heus festival op het Martiniplein. Tijdens en na de tour zal voor deelnemers en toeschouwer door middel van muziek en entertainment een feestelijke Mar-tour sfeer worden gecreëerd. Waterfietsen zullen de beleving van het fietsen rond Sneek en meer compleet maken!

Mar-athon

Voor de 2e maal heeft Jan Venhuizen uit Appingedam de 3e editie van de Mar-athon rond Sneek en meer op zijn naam geschreven. Venhuizen finishte op het Martiniplein in Sneek met een mooie tijd van 2.41.58. Vanaf het begin zette hij de aanval in en liep de hele race solo. Halverwege leek de spanning in de wedstrijd terug te komen doordat de nummer 2 Roelof Oostra naderde tot 21 seconden. Ondanks de tegenwind lukte het Venhuizen om behoorlijk afstand te nemen van de concurrentie en had de race goed ingedeeld. Oostra uit Mantgum werd knap 2e in 2.48.47 en Harrie Wiersma uit Blije die in 2015 2e was achter Venhuizen, werd nu 3e in 2.51.12.

Bij de dames was Nesrine Leene uit Vleuten de snelste in een knappe tijd van 3.09.09. Zij had de race goed opgebouwd met een sterkere 2e helft van de wedstrijd dan Minke Spoelstra uit Buitenpost. Zij werd tweede met een verdienstelijke tijd van 3:31:23. Alie Gercama uit De Westereen completeerde het podium met haar debuut op de Mar-athon met 3:35:06.

Willem de Boer snelste op halve Mar-athon

Bij de strijd voor het podium van 21 km halve Mar-athon werd Willem de Boer uit Exmorra uiteindelijk winnaar in een tijd van 1.13.50. In het begin kon Riekele Kobus uit Leeuwarden nog volgen maar de tweede stek was het hoogst haalbare in een tijd van 1.15.35. Yke Zoetendal uit Joure werd met een tijd van 1.16.11 derde. winnares bij de vrouwen werd Mireile Baart uit Wageningen in een tijd van 1.20.34. Immy Auck Kersbergen uit Wommels zat daar 4 minuten achter en werd tweede in 1.24.17. Ydwine van der Veen uit Leeuwarden werd derde in 1.29.25.

1e editie Starteiland Run

Bij de start op vrijdag werd de 1e editie van de Starteiland Run over 7,5 km gelopen met de start vanaf de Potten nabij het Starteiland over het laatste stuk van het Mar-athon parcours. Deze korte afstand werd gewonnen door Edwin Wissema uit het Gelders Didam in een tijd van 25.06. Tweede werd Koos Jelmer de Vries uit Leeuwarden met 26.17 en Pieter Prins op de derde plaats met 27.33. Fleur Baljet zegevierde bij de dames met een tijd van 27.57 Annerixt Kamminga uit Sneek werd tweede in 32.16 en plaatsgenote Lavina Wind derde in 33.27.

De omstandigheden van de Mar-athon Sneek 2017 waren goed te noemen voor de hardlopers op deze 3e editie. Met een temperatuur van 17 tot 18 graden was het bijna ideaal maar voor alle afstanden was de stevige bries op de 2e helft van het parcours de enige tegenstander.

Finishers Festivals

De beide Finishers Festivals op vrijdag en zaterdag waar de ervaringen en belevenissen van onderweg onder alle deelnemers samenkwamen met de live artiesten en werden gedeeld in een ontspannen muzikale sfeer, waren een warm en feestelijk onthaal voor alle deelnemers.

De organisatie van de Mar-athon rond Sneek en meer 2017 hebben enorm genoten van deze 2 fantastische dagen en wil alle deelnemers, sponsoren en publiek daarvoor enorm danken.

Foto’s Martin de Jong