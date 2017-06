Culinair genieten tijdens Lekker Sneek op koopzondag 2 juli

Sneek – Bezoekers van Lekker Sneek kunnen weer culinair gaan genieten op de zomereditie van dit evenement want op (koop)zondag 2 juli zal de Marktstraat in Sneek omgetoverd worden tot kleine pop-up restaurants. Hier zullen de horeca-ondernemers uit Sneek en omstreken hun culinaire kunsten vertonen aan het publiek. Tussen 12.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers van dit evenement in Sneek proeven van allerlei lekkere hapjes en genieten van muziek, gezelligheid en een aantal straattheateracts. Een uitstekende gelegenheid om een middagje shoppen te combineren met het beste op culinair gebied in Sneek.

Straatacts

Ook kan men weer genieten van de grappen en grollen van diverse straattheateracts. Zo zetten de gekke kapsters van ‘the crazy kapsalon’ de Markstraat op zijn kop. Met hun luchtpistolen bewerken ze de haren van de argeloze voorbijgangers tot fantasievolle creaties. Tussendoor gaan ze helemaal uit hun dak met een muzikale intermezzo. Of bekijk ‘The Magic Tagliatelle’ op het Schaapmarktplein. Deze internationaal opererende goochelact brengt spraakmakende goocheltrucs en doet dit met veel interactie met het publiek. Of ontvang een dikke knuffel van de Blinde Bedelaar…. veel mensen vinden hem doodeng maar in werkelijkheid is deze blinde bedelaar een erg sympathieke en aardige man. Ook loopt de ‘sterke arme der wet’ rond. Zoals zijn uiterlijk doet vermoeden is hij een erg strenge handhaver. Hij zal mensen aanspreken op hun wangedrag en is bevoegd om verdachte personen staande te houden en, indien nodig, te fouilleren en in te rekenen.

Muzikale omlijsting

Muziek is er onder luifel bij de Febo van Gerrit Poortinga. Gerrit Poortinga is alles behalve onbekend. Kijk maar, meezingen kun je zijn nummers bijna allemaal. Van Neil Diamond tot Johnny Cash, Guus Meeuwis, John Denver en Bee Gees, alles komt voorbij. Smeer je keel en zing maar mee, want met dit repertoire is het onmogelijk je lippen op elkaar te houden.

Wisseltrofee

In de loop van de middag reikt de jury de prijs uit aan één van de deelnemende horecaondernemers en die mag het komende jaar met de eer ‘het lekkerste van Lekker Sneek’ strijken en de daarbij behorende wisseltrofee een jaar in bezit houden.

Goede Doel Voedselbank Sneek

Elk jaar gaat 10% procent van de omzet van Lekker Sneek naar een goed doel. Dit jaar is het goede doel de voedselbank Sneek Wymbritseradeel. Ze verstrekken voedselhulp aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de eindjes even niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. Daarbij maken ze gebruik van overschotten van nog goed consumeerbaar voedsel dat ze van bedrijven en particulieren aangeboden krijgen.

De voedselbank Sneek hanteert het uitgangspunt “Geen pakket zonder traject”. Dit betekent dat er van de deelnemers die hulp ontvangen, verwachten dat zij meewerken aan het vinden van oplossingen voor hun financiële problemen.

Deelnemers 2017

De deelnemende horecazaken op 2 juli 2017 zijn: