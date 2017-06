Sneker Weerman: Warm tot zeer warm

Sneek – Werd het gisteren een 28 graden in de stad, vandaag gaan we richting de 30 graden. De zon schijnt weer flink wat uren, dit bij een oost tot zuidoostelijke wind die zwak, af en toe matig is. Later draait ze naar noord, neemt wat toe en koelt het iets af. Op en nabij het Sneekermeer is het iets aangenamer. Opnieuw een droge dag en het het neerslagtekort loopt verder op. Als ik kijk naar komende week, dan zit er niet veel neerslag in het verschiet. Mogelijk donderdag een (onweers)bui, verder lijkt het aardig droog te blijven.

Komende nacht daalt de temperatuur bij een heldere hemel naar een 15 graden.

Morgen is het bij een noord tot noordoostenwind wat frisser, maar dat zal voor veel mensen niet erg zijn. bewolking en wat zon, temperatuur 23 graden in de stad bij een matige, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtige noord tot noordoostenwind.

Woensdag droog met zon, donderdag kans op een bui. Is het woensdag nog een 23 graden, donderdag gaan we alweer in de lift met de temperatuur, 27 graden.