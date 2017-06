“Banda feminina Clemencia de Caycedo” uit Colombia naar Sneek

Sneek – Zondag 16 juli a.s. is de start voor een bijzonder bezoek van een Colombiaanse meidenband uit Bogota aan Sneek. Vanaf 16 juli t/m 21 juli is deze band uit Bogota te gast in Sneek. Daarna reist dit gezelschap door naar de Vierdaagse in Nijmegen om daarna door te reizen naar Limburg waar zij deelnemen aan het WMC in Kerkrade.

Door een groep enthousiaste Advendo vrijwilligers is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een leuk programma om het Colombiaanse muziekkorps een onvergetelijke tijd te bezorgen en tegelijkertijd de bewoners van Sneek en omstreken maximaal te kunnen laten genieten van Latijnse Amerikaanse klanken op Friese bodem.Het gezelschap zal gedurende hun verblijf in Sneek overnachten in de Sneeker Sporthal. De kosten voor vervoer, maaltijden, overnachtingen etc. worden 100% gedekt door bijdragen uit subsidies en sponsoring in geld en natura. Wij zijn dan ook verheugd op zoveel steun uit het Sneker bedrijfleven: De Rabobank SWF, de gemeente SWF, Poiesz supermarkten, Slagerij de Vries en Bakkerij de Haan.

‘Music connects’ is een spreuk die zeker geldt voor de initiatiefnemers van dit project. Peter Zijlstra en Hans Asscheman kennen elkaar van hun periode dat zij zelf muzikant waren bij respectievelijk Advendo Sneek en Kunst en Genoegen uit Leiden. Zij troffen elkaar regelmatig bij optredens in binnen- en buitenland en een vriendschap was geboren. Hans Asscheman woont momenteel in Bogota en geeft de 50 meiden van het muziekkorps Banda feminina Clemencia de Cayedo al een tijdje les. Advendo is jaren een voorbeeld voor deze meiden uit Colombia en hun uniform is dan ook niet geheel toevallig zwart wit. Hun idolen ontmoeten is voor hen een langgekoesterde droom die nu eindelijk uitkomt. Kijken bij de WMC voorbereidingen van Advendo en Jong Advendo staat om die reden dan ook op het programma. ‘s Avonds is tijd gereserveerd om te chillen met hun muzikale collega’s uit Sneek. Geheel in lijn met het WMC thema van Jong Advendo “Better World” zullen in deze week ongetwijfelde mooie vriendschappen ontstaan en zal de wereld na deze week weer een aantal vriendschappen rijker zijn.

Wie deze Colombiaanse meidenband van dichtbij willen zien optredens hieronder vindt u het globale optredens programma:

dinsdagochtend 18 juli a.s. Het Wumkeshûs*

woensdagmiddag 19 juli a.s. Optreden bij AZC Sneek*

donderdagochtend 20 juli a.s. Bonifatiushuis*

donderdagavond 20 juli a.s. Optreden in het centrum van Sneek

(*) voor exacte tijden houdt de Facebookpagina van Advendo Sneek in de gaten