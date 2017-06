Sijperda Verhuur en Fervent Groep bundelen krachten

Sneek – Bouwmachineverhuurder Sijperda Verhuur uit Sneek en Fervent Groep uit Leek bundelen hun krachten. Vanaf 19 juni zal Fervent de opleidingen voor de klanten van Sijperda Verhuur verzorgen. Daarmee zijn klanten niet alleen verzekerd van het beste materieel, maar voldoen ze ook aan de strenge wet- en regelgeving voor veilig en efficiënt werken in de bouw- en infrasector én genieten ze van een breder aanbod opleidingen en cursussen.

Sijperda Verhuur heeft al meer dan 25 jaar alle machines en gereedschap in huis voor de echte bouwers. Van de professional op de bouwplaats tot de particulier die thuis de handen uit de mouwen steekt. “Met ons materieel profiteert de klant van professionele kwaliteit”, vertelt Jos Jellesma, directeur van Sijperda Verhuur.

Collega Fervent Groep is de allround dienstverlener voor werk, opleidingen en ontwikkeling van vakmensen in de bouw- en infrasector. Bij Fervent weten ze alles van het opleiden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. “Met tientallen cursussen en opleidingen (o.a. VCA, BHV) zorgen we ervoor dat de juiste kennis aanwezig is op de werkplek”, knikt collega-directeur Sjoerd van der Wiel van Fervent. “Eén en één is drie. Samen slim aan de slag.”

Samen slim aan de slag

Vanuit de nieuwe werkwijze ‘Samen slim aan de slag’ krijgen klanten van Sijperda Verhuur voortaan gemakkelijk toegang om de kennis en skills van eigen medewerkers up to date te houden of verder te ontwikkelen. Dat kan onder andere in het eigen opleidingscentrum in Heerenveen, dat boven de verhuurvestiging van Sijperda is gevestigd. “Hier hebben we alle kennis en materiaal in huis die nodig is bij een breed scala aan cursussen en opleidingen”, weet Jos Jellesma. “Maar ook inhouse bij klanten of op andere locaties geven we trainingen of cursussen.”

Flexibiliteit en maatwerk staan voorop in de samenwerking tussen Sijperda Verhuur en Fervent. “Wij beschikken over een vraag gestuurd opleidingsaanbod”, benadrukt Sjoerd van der Wiel van Fervent. “Dat betekent dat wij een cursus of opleiding op maat maken, passend bij de behoefte van onze klanten. Ons opleidingsaanbod gaat daarmee verder dan alleen vaktechnische kennis van en werken met machines en materieel. Via Fervent Opleiden kunnen we medewerkers bijvoorbeeld ook begeleiden in het succesvol afronden van een bedrijfsspecifieke cursus op het gebied van onder andere communicatie, duurzaamheid, veiligheid en kwaliteitszorg.”

Voordeel voor de klant

Het grote voordeel is dat klanten van Sijperda Verhuur met een cursus of training zeker weten dat ze voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving stellen aan een veilige en efficiënte werkplek. “Klanten halen dus niet alleen het beste materieel in huis, maar ook de benodigde kennis om deze machines en gereedschappen op de juiste manier te gebruiken”, vertelt Jos Jellesma. “Kennis die u letterlijk direct in de praktijk brengt”. “Het cursusaanbod van Fervent is al net zo uitgebreid als het assortiment van Sijperda Verhuur”, vult Sjoerd van der Wiel aan. “En belangrijker nog: wij zorgen ervoor dat beide naadloos op elkaar aansluiten”, aldus de heren Jos Jellesma en Sjoerd van der Wiel.