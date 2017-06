Broken Brass Ensemble afsluiter Greidefestival Birds & Brass!

Sneek / Rohel – Het Broken Brass Ensemble is zaterdag 24 juni de afsluiter van het Greidefestival Birds & Brass in Rohel. Een bijzonder festival op een bijzondere locatie, want het Greidefestival Birds & Brass vindt plaats in en om een boerderij, in het leefgebied van veel weidevogels. In deze natuurlijke omgeving vinden er workshops, concertjes, natuurexcursies, inspiratiesessies voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties plaats. Daarbij is ook veel aandacht voor de toekomst van (muziek)verenigingen.



Tijdens interactieve sessies worden bestuurders en creatievelingen van verenigingen uitgedaagd om na te denken over de toekomst van het verenigingsleven. Dit terwijl ze genieten van natuur en cultuur. Waar liggen kansen voor verenigingen met betrekking tot de groeiende, maar ook vergrijzende bevolking? Hoe houden we een rijk en duurzaam cultureel leven? Hoe houden we een goede voedselvoorziening in stand die recht doet aan mens, dier en natuur? Diversiteit, verbinding en duurzaamheid; zowel cultureel, maatschappelijk als natuurlijk, dáár gaat deze editie van Birds & Brass over! Volgens de organisatie hebben de verenigingen veel overeenkomsten en kunnen ze dan ook veel van elkaar leren.

Natuurlijk is er ook veel muziek, met onder andere het Broken Brass Ensemble. Zij geven tijdens het festival gratis workshops voor jonge muzikanten maar ook voor volwassenen. Slot van het festival is een enerverend eindconcert waarin het Broken Brass Ensemble samen met leden van muziekverenigingen en ieder die maar mee wil doen gaan optreden. Een feest om daarbij te zijn, als deelnemer of als luisteraar!

Greidefestival Birds & Brass vindt op 24 juni plaats van 10:00 tot 16:30 uur bij Boerderij Vierhuis aan de Vierhuisterweg 29 in Rohel, gemeente De Fryske Marren. Wil je meedoen aan het eindconcert of de workshops? Leuk! Je kunt je opgeven via: info@birdsnbrass.nl o.v.v. deelname 24 juni Rohel. Toegang en deelname is gratis.

Het Greidefestival Birds & Brass is onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018. Meer informatie is te vinden op www.birdsnbrass.nl

Foto Ankie Rusticus