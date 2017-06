Bijzondere openluchtdoop in de Sneker Boategoat

Sneek – Vanmorgen zijn 450 leden en andere belangstellenden van de Baptistengemeente in Sneek getuige geweest van een bijzondere doopplechtigheid in de open lucht. In de Boategoat ( of was het de Sneker Jordaan?) werd Agatha Bosma gedoopt door voorganger Wouter Bandstra. Dat gebeurde nadat Agatha eerst in de Baptistenkerk aan de Selfhelpweg een indrukkende getuigenis had afgelegd.

De dopeling vertelde eerlijk dat ze de doop in eerste instantie liever in stilte had willen doen, maar nadat de charismatische voorganger van de Sneker Baptistengemeente haar duidelijk had gemaakt dat hij die garantie niet kon geven, ging Agatha overstag.

En onder werkelijk prachtige weersomstandigheden werd het daar aan de oever van de Boategoat een hele blijde en mooie gebeurtenis, waarvan velen getuige waren.