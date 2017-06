Zwavelzwam in Rasterhoffpark Sneek

De Hilversumse fotograaf Rob Reinders is al een paar jaar bezig met het fotoproject ‘Spotlights – nachttreinen in model’. In dit project fotografeert Reinders modeltreinen in de stijl van de beroemde Amerikaanse fotograaf O. Winston Link. Daarvoor bouwt hij voor elke foto eenmalig een eigen decor. In deze unieke expositie is het proces van schets tot foto te zien. Tot 30 juni in het modelspoormuseum in Sneek.

De Amerikaanse fotograaf O. Winston Link fotografeerde in zwart/wit de laatste stoomtreinen in Amerika. Hij deed dat op een bijzondere manier. Beroemd is zijn foto van een drive-in theater in Iaeger, West Virginia met een passerende stoomtrein. De Hilversumse fotograaf Rob Reinders maakt op dezelfde manier zwart/wit foto’s, maar dan met modeltreinen. Daarvoor bouwt hij zelf de locaties na. Hij beperkt zich daarbij niet alleen tot Amerikaanse treinen, maar ook Franse, Duitse, Nederlandse en zelfs Chinese taferelen zijn nagebouwd en gefotografeerd. In oktober 2012 hebben vier foto’s van Reinders in het O. Winston Link-museum in Roanoke gehangen, als onderdeel van de tentoonstelling ‘In the style of Link’. Tot eind juni zijn de schetsen, maquettes en foto’s van Reinders te zien in het modelspoormuseum in Sneek.