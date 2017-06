Het Theehuis Sneek bij de Algemene Begraafplaats officieel geopend

Sneek – “Het is niet de koffie, noch de thee. Het is de warmte die daarmee geschonken wordt. Het luisterende oor. Het Theehuis dient als een poort tussen de laatste rustplaats van overleden dierbaren en de buitenwereld die daarachter maar verder raast”, met die woorden begon Roulien van der Woude haar openingstoespraak van het Theehuis zaterdagmorgen.

Een grote groep belangstellenden had gehoor gegeven aan de uitnodiging van de initiatiefneemsters, Jildou Algra, Hieke de Vries, Mettelina Baarda en Ineke Faber, om de opening van Het Theehuis bij te wonen. In de afgelopen maanden is er door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om van de voormalige beheerderswoning een stijlvolle ‘huiskamer’ te maken waar mensen na bezoek aan de begraafplaats nog even rustig een kopje thee of koffie kunnen drinken. En zoals Van der Woude in haar mooie toespraak aanhaalde, het is een plaats om ‘op verhaal’ te komen.

Het geheel ziet er zeer fraai uit, alles in de kamer is stijlvol ingericht, het schilderwerk ( ‘van ossenbloedrood naar mosgroen’) voelt warm aan. Er is sfeer. Wie door de ramen naar buiten ziet, heeft uitzicht op de oude kastanjebomen voor het huis. Ook heel mooi is het terras naast Het Theehuis.

“Het enthousiasme en het mee denken van de bijna vijftig vrijwilligers heeft ons nog meer gemotiveerd en geïnspireerd. Samen met jullie hopen we dat Het Theehuis Sneek een huis wordt van verbondenheid, waar aandacht is, een luisterend oor en een bakkie Troost”, verwoordde Ineke Faber de wens van het stichtingsbestuur.

Met het begieten van water over de theeplantjes, waarmee Roulien van der Woude onderstreepte ‘dat wat aandacht krijgt kan groeien en bloeien en zodoende werkelijk tot z’n recht kan komen’, werd de opening een feit.