Negen jaar AZC: Lezing Rodaan Al Galidi in Bibliotheek Sneek

Sneek – VIOS en Bibliotheek Sneek hebben Rodaan Al Galidi uitgenodigd voor een lezing op 28 juni om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Nauwe Noorderhorne 1 in Sneek. Al Galidi vertelt over zijn roman ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Een roman over het leven in een asielzoekerscentrum. De meeste autochtonen kennen azc’s niet van binnen. Het boek van Al Galidi en het bijwonen van de lezing zijn een uitgelezen kans om er meer over te weten te komen.

Het leven in een asielzoekerscentrum is zwaar. De bewoners leven veel te dicht op elkaar, wat tot heftige, maar soms ook komische situaties leidt. Voor hen draait alles om het lange wachten, jaren lang. Al Galidi (Syrië, 1971) heeft negen jaar gewacht, toen werd zijn asiel geweigerd. Daarna heeft hij naam gemaakt met gedichten, columns en romans en ontving hij in Nederland prijzen voor zijn werk, ook de Prijs voor literatuur van de Europese Unie 2011 voor ‘De autist en de postduif’.

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur, er is een inloop met koffie en thee. De lezing begint om 20.00 uur, in de pauze staat er een drankje voor u klaar. Consumpties zijn inclusief. Meer informatie en kaartverkoop via www.bibliothekenmarenfean.nl of in de bibliotheek.

Foto Wikipedia