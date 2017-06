Dance Explosion met HEARTSONGS in Theater Sneek

Sneek – Aan het eind van elk theaterseizoen is er een explosie aan prachtige dans te zien in Theater Sneek! In Heartsongs danst Dance Explosion over de tegenstrijdigheden van het leven: Soms ben je intens verdrietig, dan word je opeens overspoeld door ultiem geluk. Heartsongs gaat niet alleen over liefdesliedjes, vrede en passie, maar over bewustzijn. Het volgen van je hart wordt in allerlei vormen verbeeld en verwoord. Verwoord door dans.

Artistiek leider Raymond Guzman weet ieder jaar weer op unieke wijze het publiek te inspireren met dans, waarbij hij wordt geholpen door de choreografen Afke Brenninkmeijer, Pim Steemers en Jacqueline Veldhuis. Daarnaast werken ieder jaar bijzondere gasten mee aan de totstandkoming van een prachtige show.

Dance Explosion is dé semi-professionele dansgroep van kunstencentrum Atrium, en uniek in Friesland! De drie groepen, bestaande uit dansers in de leeftijd van 14 tot 34 jaar, staan onder leiding van de succesvolle Amerikaanse choreograaf Raymond Guzman die met zijn spraakmakende shows al menig hart sneller heeft doen kloppen. Geregeld treden de groepen op bij diverse gelegenheden en op locaties. Naast een combinatie van dansstijlen als modern, jazz en show-musical worden de individuele talenten van de dansers optimaal benut. Dit maakt dat het publiek bij elke voorstelling van Dance Explosion compleet ondergedompeld wordt in een beleving van sprankelende energie en emotionele momenten.

Dans // za 24 juni (19.30 uur) & zo 25 juni (14.30 uur) // € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400