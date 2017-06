Opvallende VVD kandidatenlijst herindelingsverkiezing

Sneek- Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de VVD in Súdwest-Fryslân is de kandidatenlijst voor de herindelingsverkiezing van 22 november 2017. Mark de Man (29) , nu nog fractievoorzitter van de VVD in Littensradiel, is advocaat in Bolsward en woont in Easterwierrum.

Vanwege de vervroegde herindelingsverkiezing worden er in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de nieuwe raad van SWF vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.

Debbie Douwes (53) uit Sneek is tweede op de lijst en de huidige fractievoorzitter van de VVD/SWF Hielke Bandstra (64) vinden we terug op plaats drie. Opvallend is het ontbreken van de namen van de huidige SWF-raadsleden mevrouw Titia Tjalsma-de Wilde uit Sneek en mevrouw Baukje Miedema uit Bolsward. Tjalsma wist met de vorige verkiezingen nog maar liefst 469 voorkeurstemmen te behalen.

In een persbericht wordt met geen woord gerept waarom beide raadsleden niet meer op de kieslijst staan. Wel is er bij het vaststellen van de VVD-kandidatenlijst gelet op o.a. geografische spreiding en leeftijd, zo laat het netwerkbestuur van de liberalen weten. De plaatsen 4 t/m 8 worden ingenomen door:

Simon de Witte (56) uit Ferwoude

Lianne Dijkstra (27) Wirkum

Robin Osinga (28) Hinnard

Bert Hagting (64) Sneek

Franke Doting (50) IJlst