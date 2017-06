Fusiesoap voetbalverenigingen Oudega, Heeg en Hommerts

Een bekend probleem in de jeugdafdelingen: kinderen stoppen vaker met voetballen vanaf de junioren. Het is voor kleine dorpsverenigingen dan moeilijk het hoofd boven water te houden. Op lange termijn wordt de doorstroming naar de senioren kleiner. Clubs in een krimpgebied merken extra veel van die dunner wordende spoeling.

Samenwerkende teams

Dat is ook het probleem bij vv Oudega. De oplossing is om een ST, Samenwerkende Teams, op te zetten. Iets wat je vaker ziet en wat er ook is gedaan, te noemen O.H.H. Dit zijn vv Oudega, vv HJSC (Hommerts) en vv Heeg. Dankzij de samenwerking zijn er meer mogelijkheden. Zo kun je de jeugdspelers op een gelijkwaardig niveau indelen, zodat ze het plezier in het spelletje houden. In de hogere jeugdelftallen wordt er op niveau gespeeld, wat voor kleine dorpen alleen te bereiken is met een effectieve en nauwe samenwerking.

Ambitie doet de fundatie wankelen

De O.H.H. is een echte uitkomst voor de drie dorpen. Iedereen is inmiddels aan elkaar gewend en de organisatie staat goed. Alleen zijn de drie dorpen ook drie belanghebbenden. En dat botst nog weleens. Bij vv Oudega hebben een aantal spelers laten weten sportief hogerop te willen. Geef ze eens ongelijk! Het probleem is dan echter, dat er een half elftal wegvalt en dat kan niet zomaar opgelost worden door spelers van het tweede elftal te halen. Desbetreffende spelers verkiezen vv Heeg boven hun ‘eigen’ vv Oudega.

Als vv Oudega in een standaard klasse wil acteren moeten ze naar partners in de regio kijken. Na vv HJSC benaderd te hebben, waar overigens vóór O.H.H. een samenwerking met de jeugdafdeling is gehouden (Oudega/HJSC), is het antwoord duidelijk ‘nee’.

Fusie gefusilleerd

Even leek het erop dat er een fusie met vv Heeg in de maak was. De twee besturen van vv Heeg en vv Oudega waren al tot een compromis gekomen. Het voorstel was rond. Echter hebben de leden van vv Heeg het plan met een heus ‘referendum’ weten tegen gehouden, met 102 stemmen tegen en 87 voor. Daarentegen heeft vv Oudega met een kleine meerderheid met de plannen ingestemd.

Reden van afwijzing bij vv Heeg was dat het naar hun mening te snel gaat. Hierdoor zou onduidelijkheid ontstaan over welk elftal, waar zou gaan spelen. Wel heeft het bestuur mandaat gekregen om met vv Oudega in gesprek te blijven. Er is inmiddels een samenwerkingscommissie opgezet om de samenwerkingsmogelijkheden uit te diepen.

Strop voor vv Oudega

De fusieplannen zijn voorlopig van de baan. Voor vv HJSC en vv Heeg is het niet nodig, die hebben voldoende draagvlak en schuiven de plannen in de ijskast. Het vv Oudega gaat verder spelen in de zogeheten ‘reserveklasse’. Dat wil zeggen dat ze terug worden gezet naar de tweede elftal competitie. Enkele spelers vertrekken naar vv Heeg en als vv Oudega niet bij een wonder een aantal spelers van gelijk niveau vindt, hebben zij een groot probleem.

Auteur: Lars Palijama