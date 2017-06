Veilingmeester Machiel Dijkstra ‘hamert’ voor de 100e keer in IJlst

IJlst – “Het is altijd bijzonder om even bij een jubileum stil te mogen staan” zegt Machiel Dijkstra, veilingmeester van veilinghuis Ald Fryslân te IJlst. Het is komende week voor de honderdste keer dat Dijkstra de hamer ter hand neemt om deze keer ca. 2500 kavels kunst, antiek en verzamelaarsartikelen te mogen afhameren.

In de afgelopen zestien jaar zijn er meer dan 300.000 voorwerpen door hem afgehamerd in IJlst. Het veilinghuis dat in 1978 is neergezet, heeft tot nu toe drie veilingmeesters en eigenaren gekend. Namelijk de oprichter F. Baerveldt, vervolgens J. v.d. Meulen en nu dus Machiel Dijkstra. Vele bijzondere stukken, soms met en soms zonder verhaal zijn er verkocht en hebben een plaatsje gekregen in diverse musea in Nederland, bij collectioneurs in binnen- en buitenland en ook de “gewone” man heeft altijd leuke interessante kunstzinnige verzamelstukken kunnen kopen.

Veel is er afgelopen jaren veranderd mede door het internet is de wereld van de kunst veel transparanter geworden. De veilingitems zijn nu kosteloos op de website www.aldfryslan.nl te bekijken, zodat men al goed voorbereid naar de kijkdagen komt. De verkoop van kavels naar buiten de provincie en naar het buitenland neemt steeds meer toe. Ook is het duidelijk geworden dat de jeugd van tegenwoordig anders omgaat met het cultuurerfgoed van hun voorvaderen. Als vroeger een Friese klok uit de familie moest worden verkocht, pinkte men nog weleens een traantje weg, vandaag aan de dag ruilt men hem graag in voor een nieuwe mobiele telefoon.

Wat wel gebleven is, is de traditionele manier van veilen. De veilingmeester die samen met de notaris achter de afslagtafel zit, en in een hoog tempo de aangeboden kavels aan de hoogste bieder verkoopt. Het is de wens van Dijkstra, om dit nog vele jaren te blijven doen. Komend weekend zijn er vrij toegankelijke kijkdagen, zodat belangstellenden en liefhebbers de aangeboden kavels kunnen bezichtigen, waarna komende week iedere avond vanaf 19:00 uur 500 kavels per avond zullen worden geveild. Iedereen die dit wel eens wil meemaken, is hierbij van harte uitgenodigd! Op naar de volgende honderd veilingen!!