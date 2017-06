Ondernemend Sneek steunt At the Watergate

Sneek – Ondernemend Sneek heeft tijdens haar ledenvergadering ingestemd met het toekennen van een bedrag van €50.000,- aan het Europese muziekfestival At the Watergate, dat in mei 2018 plaatsvindt in Sneek en omgeving. Het maakt dat de ideale begroting van At the Watergate binnen handbereik is. Stichting Cultuur Kwartier Sneek zag in Leeuwarden-Fryslân 2018 de perfecte aanleiding om het grootschalige evenement te organiseren.

Lieuwe Toren, directeur CKS en festivaldirecteur: “Wij zijn zeer verguld met het feit dat Ondernemend Sneek het prestigieuze Europese jeugdmuziekfestival met een substantieel deel wil sponsoren. Met dit bedrag geeft Ondernemend Sneek te kennen mee te willen investeren in een op de toekomst gericht cultuurklimaat in Súdwest-Fryslân. Het samen optrekken in organisatorische en financiële zin vormt een stevige basis voor At the Watergate”.

Opsteker voor Sneek

Ondernemend Sneek wordt toegevoegd aan een mooie rij subsidieverstrekkers en fondsen die een financiële bijdrage levert aan het festival. Eerder kwamen er al toezeggingen binnen van de Gemeente Súdwest-Fryslân, Leeuwarden-Fryslân 2018, Old Burger Weeshuis, Rabobank SWF en Douma Staal. Diverse ondernemers leveren een bijdrage in natura, zoals Greyd! en Snakeware. Toren: “We moeten nog van een paar fondsen en organisaties een reactie ontvangen op onze aanvraag. Het festival kan nu al in een prachtige vorm doorgaan. En de ideale begroting is nu ook binnen handbereik. Een geweldige opsteker voor Sneek!”

Over At the Watergate

At the Watergate is de 13e editie van het European Youth Music Festival, dat op en rond Hemelvaart 2018 plaats zal vinden in Sneek en omliggende plaatsen. 7.000 jonge musici uit 26 Europese landen geven dan een kleine 1.000 concerten op 49 verschillende binnen- en buitenpodia. Het internationale festival kende eerdere edities in onder meer San Sebastian, Barcelona en Kopenhagen. Voorafgaand aan het festival vindt een algemene ledenvergadering en een congres plaats van en voor de European Music School Union (EMU) en de branche.