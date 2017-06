LSC JO9-1 wint KNVB Beker in Emmen

Emmen / Sneek – Volgers in het jeugdvoetbal weten inmiddels dat er iets bijzonders aan de hand is op het sportpark aan de Leeuwarderweg. De lichting van jongens onder de negen jaar (JO9-1) van LSC 1890 rijgt successen aaneen als kralen aan een ketting.

Seizoen 2016-2017 is er een om in te lijsten. Achtereenvolgens is in de reguliere competitie het najaars- en voorjaarskampioenschap in de hoofdklasse behaald. Vervolgens is in Castricum beslag gelegd op de titel van Nederlands Kampioen. In Haren werd op het Voetbal Talenten Toernooi een eerste plaats behaald. In Amsterdam is bij AFC een tweede plek in de wacht gesleept.

KNVB Beker

Ondertussen was het team nog in de race voor de KNVB beker. Tussen de competitiewedstrijden en toernooien door werd in het district noord afgerekend met de ene na de andere club. Dit resulteerde uiteindelijk in plaatsing voor de bekerfinale in Emmen afgelopen zaterdag.

Onder haast perfecte omstandigheden werd op het complex van FC Emmen in een minicompetitie gestreden om de hoogste eer. In wedstrijdjes van dertig minuten, met halverwege een korte pauze, traden alle teams een keer tegen elkaar aan. Andere ploegen die het zover hadden geschopt waren TLC uit Leek, Veendam 1894 en Drachtster Boys.

In de eerste wedstrijd bleek al snel de overmacht van LSC 1890. De ploeg uit Leek keek in de eerste helft tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft kwam LSC op stoom en breidde de voorsprong snel uit naar 5-0. Om onduidelijke redenen kende de scheidsrechter in de slotfase een penalty toe aan TLC die deze feilloos benutte. De veerkracht van LSC was hiermee niet gebroken en de eindstand werd ten slotte op 7-1 vastgesteld.

De volgende partij tegen Veendam was een stuk spannender. De Veendammers toonden zich fysiek erg sterk en wisten snel door te dringen tot de verdediging van LSC. Dit voorkwam niet dat binnen drie minuten na het beginsignaal de bal door LSC binnen werd geschoten. Veendam zette hierop aan en kwam tot op een haar na tot scoren ware het niet dat de verdediger van LSC harder liep dan de bal en deze op de doellijn nog van richting wist te veranderen. LSC wist nu dat het geen kansen moest weggeven en zette aan voor een nieuwe score. Dit lukte en de eerste helft werd afgesloten met 2-0. In de tweede helft zetten beide ploegen de hoogte versnelling op hetgeen resulteerde in een zeer boeiende en spannende helft. Het goede combinatiespel van LSC zorgde ervoor dat de taaie Veendammers vermoeid raakten en in de ruimte die hierdoor ontstond kon LSC nog twee keer scoren. Eindstand 4-0.

Ondertussen hadden de jongens uit Drachten ook al hun wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Drachtster Boys zou hiermee een echte finalewedstrijd worden. In deze finalestrijd ging LSC wederom vliegend van start. Binnen tien minuten stond LSC met 3-0 voor. Onder deze omstandigheden toonden de Drachtsters hun kwaliteit. In de resterende vijf minuten van de eerste helft scoorden zij twee keer waarmee de ruststand op 3-2 kwam. In de tweede helft waren de ploegen lange tijd in evenwicht. De Drachtsters zetten goed druk en kwam tot een aantal kansen. LSC had ondertussen ook niet te klagen over mogelijkheden maar tot scoren kwam het niet. Tot in de slotfase de bevrijdende vierde goal van LSC viel. Hiermee was het pleit beslecht en de eindstand op 4-2 gekomen.

LSC 1890 JO-9 heeft met het behalen van de KNVB beker een reeds gedenkwaardig seizoen met een daverende eindklap afgesloten.

LSC 1890 JO9-1 (F1):