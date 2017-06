Genieten van de frisse zomerbeats op Beachrockers Festival 2017

Nog een dikke twee weken en dan is Beachrockers Festival in Sint Nicolaasga weer ‘the place to be’. Tenminste iets om naar uit te aan het begin van deze nieuwe werkweek Op 1 juli is de vertrouwde Ulesprong aan het Tjeukemeer weer volledig in beachsferen gehuld. Voetjes in het water, voetjes in het zand, hapjes, drankjes en vooral lekkere beats!

Line-up

Elk jaar vieren duizenden jongeren hun zomer aan het water van het Tjeukemeer. Met dit jaar de frisse zomerbeats van onder andere: Sevn Alias bekend van zijn nummer ‘Tempo’, samen met BKO en Boef en zijn medewerking aan One Night Stand van boyband B-Brave. De line-up wordt aangevuld met Equalz bekend van nummers Ingang, Casablanca en Don’t Worry. Verder laten Don Vie, Praia del Sol, Dyna en Freddy Moreira vette beats tot in de late uurtjes horen.

Meerdere area’s

Het festivalterrein wordt opgesplitst in drie area’s. De Mengelmoes stage, de Bruut! Stage en het duo Monbreaux hebben een eigen stage met eigen uitgenodigde artiesten. Het terrein is uitgerust met alles wat je je maar kunt wensen. Van een pinautomaat voor de muntjes tot de mogelijkheid om Smintjes te kopen.

Het belooft een fantastische dag te worden vol muziek en entertainment. Van 14:00 – 00:00 zal het de ‘place to be’ zijn in Friesland. Kaartjes kosten € 28,50 en zijn te koop via de website van Beachrockers.

Auteur: Kevin Gijsen