Ut Sneek van flinke baby tot volwassen cultuurvent!

Sneek – Vijftien jaar geleden stak een ploegje cultuurliefhebbers de koppen bij elkaar omdat ze graag wilden dat er ‘yts kultuurs in Sneek komme moest’. Voorzitter Kees Poiesz van de stichting ‘Ut Sneek’ vergeleek de beginperiode van het jaarlijks straatfestival met de geboorte van een ‘baby’tje’. Hij werd meteen gecorrigeerd door de vorige preses Anne Wind die vond dat er 15 jaar geleden al meteen een ‘forse culturele baby op de wereld was gezet’.

Hoe het ook zei, Poiesz enthousiast als altijd, was maar wat trots dat hij een gezelschap, waaronder de SWF-wethouder van cultuur Mirjam Bakker ( ‘wij zorgen voor de vergunningen…’), vervolgens rondleiden mocht langs de verschillende podia. Daar presenteerden vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich. Het baby’tje van toen is uitgegroeid tot een forse culturele vent/dame! Sjapo voor de organisatie!

Maar liefst 1350 deelnemers

“Het aantal aanmeldingen is nog steeds groeiende en we zijn er dan ook zeer trots op dat er dit jaar maar liefst 1350 mensen hebben aangemeld. Zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook de vele amateurmusici die spelen of zingen in popbands, koren, harmonie- en fanfareorkesten of dansen in een groep.”, zo liet Poiesz weten.

Als er een ding duidelijk is, dan is het wel de belangrijke functie de het Kunstencentrum Atrium in de loop van de jaren gekregen heeft in Cultureel Sneek. Lieuwe Toren, directeur-bestuurder van Cultuurkwartier Sneek, refereerde nog even aan de doelstelling van de instelling: verbreding en opwaardering van het culturele leven in SWF.

Een breed palet van culturele activiteiten gepresenteerd onder ideale weersomstandigheden zorgden ervoor dat het publiek met volle teugen kon genieten.

Tinto komt met nieuw theaterprogramma

Niet alleen op de verschillende pleinen maar ook in bijvoorbeeld de Grote- en Noorderkerk. In het laatste godshuis waren we aanwezig bij een fantastisch optreden van Muziektheater Tinto! Deze zes zingende en acterende dames kondigden vanmiddag aan dat ze druk aan het repeteren zijn voor een volgende theaterproductie waarvan de première in april 2018 zal plaatsvinden. ”En die zal over mannen gaan. Verder verklappen wij nog niets, maar jullie krijgen al vast een voorproefje!”

En het mag gezegd, het optreden van Muziektheater Tinto smaakt naar meer, net als het hele festival!

Henk van der Veer