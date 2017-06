Optreden NicszXL in feesttent Wommels

Wommels – Op zaterdag 17 juni treden de mannen van NicszXL op in de grote feesttent op De terp in Wommels. De bekende band Nicsz is omgedoopt tot coverband NicszXL en zal optreden op de laatste avond van de Wommelser dorpsfeesten. Het repertoire zal bestaan uit bekende nummers uit de genres rock, Nederlandstalig, rap, top40, 60’s etc. Aanvang is 22.00 uur en de entree is gratis! Ook is deze avond de kermis geopend!

