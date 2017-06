Rockschool IJlst slaat vleugels uit

IJlst – Het succes van de Jeroen Booy Rockschool in IJlst krijgt een vervolg. De Rockschool wordt ook actief in Harlingen (Stadsschouwburg Trebol) en Drachten (poppodium Iduna). Andere Friese locaties staan in de planning.

Jeroen Booy is drummer, speelde tientallen jaren in the Scene en daarvoor in Roberto Jacketti en the Scooters. Tegenwoordig is hij allround muziekdocent. Een aantal jaren geleden begon hij in de Randstad met zijn Rockschool.

De Rockschool is bestemd voor oudere jongeren (of jongere ouderen): van 40 tot 75 jaar. Jeroen vormt met hen een band, coacht, stimuleert en enthousiasmeert. Repeteren en daarna optreden. Geschikt voor ieder muzikaal niveau, ieder instrument. Maar misschien nog wel belangrijker is het sociale aspect. In een korte tijd bouwen de bandleden een hechte band op.

De eerste Friese Rockschool is in oktober 2016 opgestart in IJlst. Het werd een groot succes. De 23 deelnemers zijn erg enthousiast. Ze zijn nu al met de tweede cursus bezig en hebben het voornemen om de band te continueren.

JB’s Rockin’ Glasses (de naam van de band van Rockschool IJlst) trad al een keer of tien op, waaronder in Wormerveer en in het Bolwerk in Sneek. Tevens kreeg de Rockschool veel persaandacht: Groot Sneek, Hea (Omrop Fryslan), de Leeuwarder Courant (Sneon&Snein), het Friesch Dagblad en andere media kwamen langs.

Meer info op http://rockschoolijlst.nl/ of Facebook.com/rockschoolijlst/

foto: Foto Anke Rusticus – Bolwerk Sneek