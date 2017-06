Nominatie buurtsportcoach Idzard Pruiksma voor Stimuleringsprijs

Sneek – Buurtsportcoach Idzard Pruiksma van de gemeente Súdwest-Fryslân is genomineerd voor de stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017. Idzard is volgens de jury het voorbeeld van een proactieve, inspirerende Buurtsportcoach die niet afwacht, maar doet en hierin zeer succesvol is.

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017 is bedoeld voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega's. Voor de Stimuleringsprijs 2017 is gekozen voor het thema: de verbinding met zorg en/of welzijn. Het gaat hierbij met nadruk om de rol die de buurtsportcoach speelt en de dingen die hij of zij doet om de verbinding met zorg of welzijn te maken of verbeteren.

Als buurtsportcoach in de aandachtwijken in Sneek, richt Idzard zich met name op kinderen en jongeren met een lage sociaal economische status. Hij heeft de nodige verbindingen gelegd met jongerenwerk, het gebiedsteam, politie, wijkverenigingen, scholen en natuurlijk de kinderen en (hang)jongeren zelf. Idzard weet als geen ander jongeren te bereiken, te betrekken bij activiteiten en ze zelfs te motiveren tot vrijwilligerswerk.

De strijd om de titel

Samen met 3 andere Buurtsportcoaches uit het land strijdt Idzard nu om de titel! Van 13 tot en met 20 juni kan er gestemd worden via www.sportindebuurt.nl. Op 20 juni is de prijsuitreiking tijdens de landelijke Buurtsportcoach-dag in Almere.