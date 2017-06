Tomke poppenkastvoorstelling in Sneek

Sneek – Tijdens de Fryske Foarlêswike van 6 t/m 9 juni wordt massaal aan peuters voorgelezen. Dit gebeurt in bibliotheken, en op ruim 400 locaties van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. Vorig jaar hebben in totaal maar liefst 12.500 peuters aandachtig geluisterd naar de verhalen van Tomke. Daarnaast kunnen kinderen van 2 tot 6 jaar genieten van de Friestalige poppenkastvoorstelling Tomke en it wûnderaai! Deze vrolijke Tomke-voorstelling wordt gespeeld door Erics Poppenkast. De Tomke poppenkastvoorstelling komt in alle bibliotheken in Súdwest Fryslân, op zaterdag 24 juni is de Tomke voorstelling in Bibliotheek Sneek.

Ook dit jaar wordt er in de hele provincie voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje ‘Tomke troch it jier’. In dit boekje staat een verscheidenheid aan verhaaltjes die passen bij de verschillende seizoenen. We zien hoe Tomke voorjaar, zomer, herfst en winter beleeft, maar in dit boekje staan ook andere verhaaltjes over de seizoenen. Zo kan het boekje het hele jaar door gebruikt worden om uit voor te lezen, uit te zingen of mee te spelen. Zo’n 600 vrijwilligers werken hieraan mee en lezen de kinderen voor. Na afloop krijgen de kinderen op alle locaties een gratis exemplaar van het nieuwe Tomke-boekje mee naar huis. Ook in alle bibliotheken in Fryslân kunnen kinderen tijdens de Fryske Foarlêswike het nieuwe Tomke boekje gratis ophalen.

