Tjeerd van Bekkum nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden- Tjeerd van Bekkum, burgemeester van gemeente Smallingerland, wordt per 15 juli aanstaande de nieuwe directeur (CEO) van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dit hebben de Raad van Toezicht van LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden gezamenlijk besloten, nadat de huidige directeur Lieven Bertels vorige week aan de Raad van Toezicht bekend maakte een nieuwe baan te hebben aangenomen in de Verenigde Staten.

Wiebe Wieling, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De Raad van toezicht feliciteert Lieven Bertels van harte met zijn nieuwe functie. Wij respecteren zijn persoonlijke keuze. Lieven Bertels was een directeur met internationale ervaring. Hij heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de projecten van de stichting LF2018 vorm en inhoud te geven. Het inhoudelijke programma voor 2018 is nagenoeg compleet. De Raad van Toezicht is verheugd dat nu een soepele overgang in het management is gerealiseerd. Wij wensen Lieven Bertels veel succes in zijn nieuwe functie.”

De Raad van Toezicht, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben na de mededeling gezamenlijk besloten meteen op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat directeur.

Wieling: ”Het is van belang dat we in deze fase niet stil komen te staan. Wij hebben daarom weloverwogen Tjeerd van Bekkum benaderd vanwege zijn ruime ervaring als Friese bestuurder en zijn kennis van en betrokkenheid bij LF2018. Hij kent Fryslân goed en beschikt over een goed netwerk binnen en buiten Fryslân. Van Bekkum is in staat verder te bouwen aan het fundament en de uitstraling van LF2018. Hij heeft met enthousiasme deze functie als directeur aangenomen. De voortgang van de voorbereiding van LF2018 is bij hem in goede handen.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De komende maanden is een cruciale periode in de voorbereiding van het culturele jaar 2018. Het is daarom een goed besluit dat de Raad van Toezicht in overleg met ons meteen een nieuwe kandidaat directeur heeft gevonden.”

Wethouder van Leeuwarden Sjoerd Feitsma: “Wij hebben het volle vertrouwen dat Van Bekkum de functie van directeur met verve zal vervullen. Van Bekkum heeft zich in de afgelopen jaren zeer betrokken getoond bij LF2018 en heeft de nodige initiatieven op gang gebracht. We kijken uit naar de samenwerking met hem.”