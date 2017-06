Fluitende leuning kost gemeente 40 mille

Sneek – Tegenvallertje: vervanging van de leuning van de fietsbrug bij de Potterzijlflat in Sneek heeft de gemeente Súdwest-Fryslân 40.000 euro gekost. De leuning, die nog voor de zomer wordt vervangen, maakt bij harde wind een fluitend geluid dat storend is voor omwonenden.

Ondanks de tegenvaller sluit het project Waterstad A7, waarvan de fietsbrug een onderdeel is, met een positief saldo van zo’n 60.000 euro. Dit blijkt uit de financiële afronding van het project, waarvoor de gemeenteraad eind 2013 een bedrag van 5,8 miljoen euro beschikbaar stelde.

Slûpfeart

Het meest in het oog springende onderdeel van het project is de aanleg van de Slûpfeart, in de volksmond inmiddels omgedoopt tot ‘Boategoat’ ,de vaarweg tussen de Geeuw en de Woudvaart, over ruim 2 kilometer langs de stadsrondweg (N7). “Varen door de Slûpfeart is een belevenis”, vertelt wethouder Gea Akkerman. “De haakse bochten bij de Potterzijlflat zijn goed te varen, ook met wat langere boten.”

De roeivereniging passeert zelfs soms met de dubbelvier. “De passage van de drie viaducten vraagt wel om aanpassing van de snelheid”, zegt de wethouder. “Want daar is de situatie niet altijd in één blik te overzien.”

Fietsloopbruggetje

Ze wil het bedrag dat nu over is reserveren voor de realisatie van een fietsloopbruggetje over de N7, ter hoogte van de Pripperstraat. Deze brug is een wens van de bewoners en de wijkvereniging. “Een brug op deze plek past goed in het netwerk van onze fiets- en voetpaden”, beaamt Akkerman. Een van de oudste verbindingen tussen Sneek en IJlst over land liep hier, langs het Snekerpad. “Deze route is nu door de N7 onderbroken, maar kan hersteld worden door de brug.”

De kosten van de brug zijn geschat op 125.000 euro. “Aanleg is op dit moment echter niet verstandig”, aldus Akkerman. “Ter plaatse is nu nog veel onduidelijk. Zo doen we onderzoek naar een nieuwe bestemming voor het Geeuweiland en de basculekelder van de vroegere Geeuwbrug. En we praten nog over de ontwikkeling van het Perk.”

Pas als daarover meer duidelijk is, komt de fietsloopbrug weer in beeld. En de fluitende brugleuning? Die blijft eigendom van de gemeente en kan in een ander werk weer prima gebruikt worden.

Bij de foto: Recreatie op en om het water van de Slûpfeart, pal naast de N7 in Sneek.