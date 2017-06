Douglas Sneek is twee jaar

Sneek – Douglas (Parfumerie Jolanda) in Sneek viert juni haar bestaan van twee jaar! 23 jaar geleden begon Jolanda E. Bloksma haar eigen Parfumerie Speciaalzaak in de Peperstraat in Sneek. Daarnaast runde zij ook al haar eigen Drogisterij/Parfumerie in de Dijkstraat te Franeker. Jolanda is het ondernemen met de paplepel in gegoten en eigenlijk al vanaf haar jeugd draaide ze al mee in de winkel van haar ouders.

In 2015 ging het Sneker roer van de Parfumerie in de Peperstraat om! Parfumerie Jolanda veranderde naar zelfstandige franchise onderneming onder de vlag van Douglas. In Nederland telt men op dit moment 110 Douglas Stores waarvan 16 Franchise Douglas ondernemers hiervan is Jolanda er nu eentje, deze 16 zelfstandige behoren tot de top van Nederland. Het complete verkoopteam van Parfumerie Jolanda is mee verhuisd naar het Schaapmarktplein.

Op donderdag 8 juni, vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni 2017 wordt het tweejarig bestaan gevierd met 20% korting op ’t gehele assortiment!