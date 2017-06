Heamielconcert Zomerkoor in Bolsward

Bolsward – Op vrijdag 23 juni om 19.30 uur zal het Zomerkoor o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens uit Sneek voor de 7e keer een inloopconcert in de Broerekerk te Bolsward verzorgen. De vroege aanvangstijd is gekozen i.v.m. “The night of the Heamiel”, die om 21.00 uur begint. Gasten zijn mezzosopraan Jannet Rienks uit Leeuwarden en bariton Theo van de Logt uit Workum. De begeleiding is weer in vertrouwde handen van pianist Oeds Wijnsma uit Leeuwarden.

Jannet was solist bij operakoor Amadeus en ze speelde hoofdollen bij theaterkoor Animato, eveneens uit Leeuwarden. Haar rollen waren o.a. in: Der Bettelstudent, Showboat, Eine Nacht in Venedig, Im Weissen Rössl en Maske in Blau. In 2015 speelde en zong zij in het iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs won. Tegenwoordig is zij lid van het 11-koppige ensemble Koarbizznizz en het Noord Nederlands Concertkoor. Jannet zal in solo en met het Zomerkoor musical-en operetteliederen zingen.

Theo van de Logt vertolkt op gitaar en in zang enkele folksongs, enkele met koor. Oeds Wijnsma begeleidt koor en solisten en eveneens de dirigent op saxofoon. De laatste jaren is het concert in de Broerekerk een begrip geworden en kan honderden bezoekers tegemoet zien! Er is vrije toegang, maar wel een collecte bij de uitgang.