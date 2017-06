Bolwerk Sneek sluit af met Boxer Rebellion

Sneek – The Boxer Rebellion uit Londen wisten de afgelopen jaren veel indruk te maken op de grote festivals, zoals Lowlands en Pinkpop, en ze waren headliner op Welcome to the Village. Dus dat ze op vrijdag 16 juni in een intieme zaal als Het Bolwerk te zien zijn mag zeker bijzonder worden genoemd!

Het concert in Bolwerk wordt een opwarmertje voor hun optreden op Best Kept Secret de volgende dag. Ze laten daarom zeker de songs van hun laatste album ‘Ocean by Ocean’ horen. Dit is alweer het vijfde album van de band die onderhand al 15 jaar bestaat. The Boxer Rebellion is namelijk hét voorbeeld van een band met een lange adem. Met hun do-it-yourself instelling wisten ze hun eerste albums te maken en voorprogramma’s te doen voor acts als Editors en Lenny Kravitz, om uiteindelijk in 2011 internationaal door te breken bij het grote publiek met hun album ‘The Cold Still’.

De band is een eigenzinnig kwartet, met een Amerikaanse zanger die een grote liefde heeft voor Britse rock en Britpop. Die invloeden zijn zeker te vinden in de muziek van The Boxer Rebellion, maar de sound heeft ook veel weg van bands als Elbow, The National en soms zelf het bombastische van Sigur Rós en Radiohead ten tijde van The Bends. The Boxer Rebellion is een sterke live band die garant staat voor een dynamische indierockavond.

Het Haarlemse duo Jack & the Weatherman staat in het voorprogramma. Deze tweemans band speelt gitaar, ukelele, harmonica, voet tamboerijn en homemade kick drum en neemt de nodige zangpartijen voor hun rekening. Met deze unieke energieke combinatie brengen ze mooie pop/folk songs tot leven.