De Reis als vliegwiel voor verandering van je omgeving

Leeuwarden – Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur.

Alles wat onbespreekbaar lijkt komt op tafel, verbinding staat centraal en er mag gelachen worden tijdens De Reis. De maker doet samen met de initiatiefnemer onderzoek, stelt vragen en gaat op zoek naar talenten en interesses binnen een Mienskip. Vanuit een gezamenlijke urgentie bouwen deze vervolgens, samen met de Mienskip, aan een kunstwerk, voorstelling, optreden of een andere kunstvorm. De Reis gelooft in de kracht van kunst en cultuur om zo een verandering tot stand te brengen binnen een Mienskip met de Mienskip. De Reis helpt, begeleidt en biedt een netwerk en is het kompas voor initiatiefnemers en makers die werken aan projecten die aangesloten zijn bij De Reis.

Zoals beschreven mag het overal over gaan! Zo is in De Hoeve aandacht gevraagd voor het bouwprobleem in het dorp middels een groot bouwwerk dat maker Willy van Assen samen met de bewoners van het dorp heeft gebouwd. Op deze manier willen de dorpsbewoners zorgen dat er weer nieuwbouw mogelijk is in de toekomst. In Sint Annaparochie hebben Janneke de Haan en Geartsje Postma met het project ‘Door de Kloof’ een verbinding weten te maken tussen de bewoners van het dorp en het Asielzoekerscentrum met een theatrale tocht.

Past jouw (bestaande) project perfect bij De Reis maar kan je wel wat hulp gebruiken of heb je een idee dat past bij De Reis meld je dan aan via www.dereis.frl. Je mag je idee en of plan indienen tot en met 1 september maar het liefst zo snel mogelijk! De Reis is een onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 en een initiatief van Keunstwurk.

