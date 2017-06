Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland van start

Sneek – Hoe trek je nieuwe bezoekers? Hoe verleid je bestaande bezoekers om terug te komen? En hoe speel je het klaar dat ook inwoners de eigen regio beter leren kennen en vaker deelnemen aan activiteiten en evenementen?

Het marketing team van de stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland is vorige maand begonnen om antwoorden te vinden op deze vragen. “In het toerisme en de recreatie in deze regio zijn honderden bedrijven en ondernemers actief”, zegt Jeroen Enkelaar, die door de stichting is aangesteld als regiomarketeer. “De onderlinge verscheidenheid van deze bedrijven is groot, maar tegelijkertijd is er ook veel wat hen bindt. Aan ons, als marketing team, is het nu de taak om dit gemeenschappelijke vorm te geven en uit te dragen.”

Met ‘ons’ doelt Enkelaar naast zichzelf op Sietie Hoekstra uit Oudega, die als ‘Regiospin’ is aangesteld. Ze werkte eerder voor de VVV Zuidwest Friesland, Ontdek Ons en de Samenwerkende Groeps-Accommodaties Friesland (SGAF). “Ik ben super blij met deze nieuwe baan die in het teken staat van verbinden, aanjagen en promoten”, zegt Sietie.

Suf Imago

In zijn vorige baan als (marketing) directeur van het Twents Bureau voor Toerisme wist Enkelaar het suffe imago van Twente (‘Daar is niets te doen’) flink bij te stellen. Nu staat deze regio in Overijssel bij veel toeristen bekend als ‘hét landgoed van Nederland’, waar het goed toeven is, waar je je laat verwennen en van alles te ondernemen valt.

“Aan Zuidwest Friesland kleeft dat suffe niet”, zegt Enkelaar. “Het gebied is bij velen bekend om zijn meren en waterrecreatie. Dat is prachtig en zeker onderscheidend ten opzichte van andere regio’s in Nederland, maar er is hier veel meer te beleven dan dat. Dat kunnen we beter – in samenhang en als één toeristische regio – laten zien dan tot dusver is gebeurd.”

Krachten bundelen

De consument ziet geen verschil qua karakter en aanbod tussen de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, weet Enkelaar. “Daarom gaan we, met ondersteuning van beide gemeenten, de krachten bundelen. We willen samen met ondernemers en alle andere belanghebbenden een marketingstrategie ontwikkelen en uitvoeren, waarmee we de gehele regio op een onderscheidende manier gaan promoten.”

De eerste gesprekken met ondernemers en culturele instellingen zijn inmiddels gevoerd. “Wat me opvalt is dat de mensen die we spreken stuk voor stuk trots zijn op dit gebied en trots zijn op Friesland, zegt Enkelaar. “Dat is een mooie basis om verbindingen te leggen en samen te werken.”