Overtuinenfair IJlst sfeervolle happening

IJlst- De achtste editie van de IJlster Overtuinenfair gaat de boeken in met het predicaat: zeer geslaagd! De organisatie van een van de gezelligste fairs in Friesland had 1600 programmaboekjes laten drukken die vanmiddag om een uur of drie allemaal uitverkocht waren. Met een deelnemerslijst van 54 was voor het publiek keuze genoeg, in een ambiance die uniek en vooral sfeervol is.

Vanaf de eerste jaargang, in 2010, heeft de organisatie nagestreefd om de opbrengst van de Overtuinenfair beschikbaar te stellen aan een aantal goede doelen in IJlst of welke een connectie hebben met het stedeke aan de Ee. Deze achtste editie stond in het teken van de drie volgende goede doelen:

IJlst Hartveilig een AED plaatsen in het centrum

Dryltster Skûtsje ‘Striidber’

Stichting Jeugd & Jongerenwerk IJlst

Deze Overtuinefair is een blijvertje en voegt zeker iets toe aan het toch al niet geringe aanbod dat IJlst zo langzamerhand te bieden heeft aan inwoners en toeristen.