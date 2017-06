Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over energiebesparende maatregelen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route thematours. Op woensdagavond 7 juni is de thematour ‘Warmte uit de lucht en van de zon’ in Oranjewoud. De familie Hoekstra stelt haar woning open en laat tijdens de rondleiding haar energieneutrale woning zien. Er is plek voor twaalf geïnteresseerden om met de excursie mee te gaan en meer te leren over wonen in een duurzaam huis dat energie opwekt.

Sibbe en Dineke Hoekstra besloten in 2014 om een energieneutraal huis te bouwen in Oranjewoud. De energie wordt opgewekt door zowel de lucht als de zon. De warmtepanelen vangen warmte van de zon op en de lucht-water-warmtepomp haalt warmte uit de lucht. De huiseigenaren delen hun ervaringen tijdens de thematour ‘Warmte uit de lucht en van de zon’. Jij bent welkom op woensdagavond 7 juni om 19:30 uur in Oranjewoud.

Thematours in Friesland

Bezoekers zijn enthousiast over hoe ze op weg worden geholpen, zo blijkt ook uit een reactie over eerdere thematours: “We werden warm ontvangen door de familie en zij namen uitgebreid de tijd voor ons. Het was heel informatief en ik had het niet graag willen missen.” Tijdens de thematours krijgen de deelnemers een goed beeld van de duurzame mogelijkheden. Het is een uitgelezen kans om in de praktijk te ervaren hoe bijvoorbeeld een energieneutraal huis woont of hoeveel geluid een warmtepomp daadwerkelijk maakt.

In samenwerking met de provincie Friesland organiseert de Duurzame Huizen Route in totaal twaalf thematours in Friesland. In juni zijn er nog woningen te bezoeken, o.a. in Workum en Berltsum. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de tours op www.duurzamehuizenroute.nl.

Volgende editie Nationale Duurzame Huizen Route

De thematours zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun kennis. Daarnaast kunnen huiseigenaren zich laagdrempelig oriënteren op duurzaam bouwen en wonen tijdens de 5e editie van Duurzame Huizen Route op zaterdag 4 en 11 november 2017. Enkele honderden huiseigenaren openen hun deuren voor iedereen die zelf ook de slag wil gaan met duurzaam wonen.

Het delen van kennis en ervaringen gaat 365 dagen per jaar door via de digitale huizenroute. Belangstellenden kunnen online vragen stellen aan huiseigenaren.