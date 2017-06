Brandweer blust brandende vragen in Bieb Sneek

Wat doet de brandweer allemaal? Roetsjen brandweermannen echt langs de brandweerpaal naar beneden? Is een brandweerman of -vrouw wel eens bang? Hoe word ik brandweer? Deze en nog veel meer vragen kunnen gesteld worden aan de brandweer in de bibliotheek. En daar blijft het niet bij, een kijkje in een echte brandweerauto staat ook op het programma. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Spuit Elf’ van Harmen van Straaten. De brandweer komt naar de bibliotheek om 14.30 uur: in Wommels op 12 juni, in Koudum en Bolsward op 14 juni, in Makkum en Sneek op 15 juni en in Workum op 16 juni.

