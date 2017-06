ONS Boso Sneek Vr2 dwingt promotie naar 3de klasse af

Sneek – ONS Boso Sneek Vr 2 is met overmacht kampioen geworden in de 4e Klasse C, waarmee promotie naar de 3e Klasse is afgedwongen. Twee wedstrijden voor het einde van de competitie was de formatie van trainer Arie Bosgraaf en leider Jeroen van der bij al onbereikbaar voor de concurrentie en kon de kampioensvlag in top.

Met dit kampioenschap is aan de doelstelling voldaan. ONS Boso Sneek zet in op een verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Daarvoor is het van belang dat de afstand tussen Vrouwen 2 en 1 zo klein mogelijk is. Dit bevordert de individuele ontwikkeling en de doorstroming van talenten naar Vrouwen 1.

De technische staf van Vrouwen 2 heeft hiermee een prima prestatie neergezet. Aan het begin van dit seizoen is de keuze gemaakt om ook bij Vrouwen 2 door te selecteren. Hierdoor is het prestatieniveau van Vrouwen 2 omhoog gegaan, met een prachtig kampioenschap tot gevolg. We zijn dan ook blij dat Arie Bosgraaf ook volgend seizoen trainer is van ONS Boso Sneek Vrouwen 2. Echter, zonder de 100% inzet en toewijding van de speelster van ONS Boso Sneek Vrouwen 2 was het nooit gelukt. Een groot compliment aan allen!

De Vrouwenafdeling van ONS Boso Sneek groeit nog steeds. Met goede trainers en begeleiders zorgen wij ervoor dat iedereen zich vanuit haar eigen niveau zich kan ontwikkelen. Of je nu uit Sneek komt of uit de regio Zuid West Friesland. Wil jij ook spelen bij de beste en mooiste club van Friesland en jezelf door ontwikkelen?

Ben je speelster van 15 jaar of ouder? Ben je keepster? Heb je ambitie en wil je een keer mee trainen? Stuur een mail naar: klaasuil@onsbososneek.nl voor verdere informatie.