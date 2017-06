Antonius Ziekenhuis Sneek scoort hoog in Kwaliteitsvenster

Sneek – Het Antonius Ziekenhuis is transparant over de kwaliteit van zorg. In het Kwaliteitsvenster staat onafhankelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Bekijk de resultaten van het Antonius Ziekenhuis: https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl

Bezoekers kunnen op die website nu niet alleen de meest recente cijfers vinden over algemene kwaliteit van zorg en revalidatiezorg, maar ook van tien veelvoorkomende of planbare behandelingen. Nieuw zijn onder andere cijfers over prostaatoperaties, longkanker, geboortezorg, de operatie aan een verwijde buikslagader en staaroperaties.

Meest recente cijfers

Het gaat om de meest recente cijfers, dit zijn gegevens over 2016. Deze cijfers zijn 1 juni aangeleverd aan Zorginstituut Nederland of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Alle cijfers worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde en waar mogelijk vergeleken met 2015. Ook zijn de cijfers voorzien van een toelichting door het ziekenhuis of revalidatiecentrum.



NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: “De informatie is betrouwbaar, omdat we in het Kwaliteitsvenster gegevens tonen die we ook aan de IGZ en het Zorginstituut aanleveren. Daarnaast staan in het Kwaliteitsvenster cijfers over medewerkerstevredenheid en patiënttevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd door externe organisaties.”

Over het Kwaliteitsvenster

In het Kwaliteitsvenster kunnen patiënten in één oogopslag de kwaliteit van zorg bekijken van een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Bijvoorbeeld de zorg voor ouderen, resultaatmeting bij revalidatie of de wachttijden. Per onderdeel krijgt de patiënt niet alleen cijfers te zien, maar ook informatie over de context van de kwaliteitsinformatie. Wat zegt dit cijfer over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis of revalidatiecentrum? En waarom is een cijfer hoger of juist lager dan het landelijk gemiddelde?

Meer informatie

Een volledig overzicht van de Kwaliteitsvensters van alle ziekenhuizen en revalidatiecentra is te bekijken op www.nvz-kwaliteitsvenster.nl.